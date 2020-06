Die Corona-Krise reißt ein dickes Loch in den Rickenbacher Haushalt. Stand Juni 2020 werden voraussichtlich rund 620 000 Euro weniger Einnahmen in die Gemeindekasse fließen. Diese Zahl nannte Rickenbachs Rechnungsamtsleiterin Hildegard Bayer anfangs der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag in der Gemeindehalle Willaringen. Sie berief sich auf die Steuerschätzungen des Landes Baden-Württemberg von diesem Mai, wonach der Gemeindeanteil von Rickenbach bei Einkommens- und Umsatzsteuer rund 300 000 Euro weniger als geplant beträgt.

Auch in anderen Bereichen muss der Rickenbacher Haushalt Federn lassen: Die zweckfreien Schlüsselzuweisungen durch das Land – sie dienen der allgemeinen Finanzierung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes – fallen um rund 200.000 geringer aus. Die übrigen 120.000 Euro, die fehlen werden, setzen sich aus Mindereinnahmen bei den Kindergartengebühren (36.000 Euro), bei Familienleistungsausgleich (24.000 Euro), Gewerbesteuer (58.000 Euro), Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag (je 8000 Euro) sowie Verwaltungsgebühren (3000 Euro) zusammen. Auch der Ausfall sämtlicher Veranstaltungen wie zum Beispiel Jahreskonzerten, führt zu verminderten Hallenbenutzungsgebühren von 830 Euro.

Wo die Arbeiten weiterlaufen: das Schulhaus Der Um- und Neubau der Rickenbacher Grundschule wird voraussichtlich rund 8,7 Millionen Euro brutto kosten. Der Gemeinderat vergab am Dienstag weitere Gewerke: Eine Firma aus Haslach soll für 110.000 Euro die Brandschutztüren einbauen, eine Firma aus Aachen soll die Bodenbelagsarbeiten für 57.000 Euro ausführen. Die Fliesenlegerarbeiten führt die einheimische Firma Vogt für 176.000 Euro durch. In allen drei Gewerken waren die Kostenberechnungen höher. Insgesamt konnten rund 80.000 Euro eingespart werden.

„Wir wären somit bei über einer halben Million Euro im Minus – vorerst“, fasste Hildegard Bayer zusammen. Sie appellierte an den Gemeinderat, „nur das Nötigste anzuschaffen“. Bayer weiter: „Wir werden nicht die kompletten Mindereinnahmen einholen können.“

Erste Signale

Ein erstes Signal des Verzichts hat offenbar die Freiwillige Feuerwehr gesandt. Laut Bayer habe der Gesamtkommandant der Rickenbacher Feuerwehr, Tobias Ücker, mitgeteilt, die Umrüstung des neuen Mannschafttransportwagens auch nächstes Jahr vornehmen zu können. Einem Nachtragshaushalt stand Kämmerin Bayer skeptisch gegenüber. „Er wäre mit dem Kommunalamt abzustimmen“, sagte sie. Ihres Wissens habe jedoch bislang keine Gemeinde davon Gebrauch gemacht. Gemeinderat Peter Kermisch (WIR) führte die Erläuterungen von Bayer zur Bemerkung: „Wir müssen extrem sparen.“ Ähnlich Bürgermeister Dietmar Zäpernick: „Für die nachkommenden Sitzungen müssen wir uns Gedanken machen.“

Immerhin: Beim Neu- und Umbau der Rickenbacher Grundschule soll es keine bösen Überraschungen geben. Architekt Max Lauer berichtete: „Wir werden leicht unterhalb der Kostenberechnung liegen.“ Der neue Anbau könnte bis Ende 2020 fertig werden, sagte er, so dass die Grundschüler spätestens zu Beginn des Jahres 2021 einziehen können.