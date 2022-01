von Peter Schütz saeckingen.redaktion@suedkurier.de

Der Alte ist der Neue: Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick wurde Ende Januar 2021 für eine zweite Amtsperiode zum Bürgermeister der Gemeinde Rickenbach gewählt. Zäpernick hatte sich ohne Gegenkandidaten und – coronabedingt – ohne nennenswerten Wahlkampf um das Amt für weitere acht Jahre beworben. Die Wahlbeteiligung lag bei 38 Prozent, 87 Prozent der Wähler gaben ihm ihr Vertrauen.

Vor der Wahl sorgte ein anonymes Flugblatt, in dem Rathausmitarbeiter Harald Eckert als Alternative zu Zäpernick empfohlen wurde, für Unruhe. Eckert gab keine Bewerbung ab, dennoch erhielt er knapp sechs Prozent der Wählerstimmen. In den acht Jahren seiner ersten Amtsperiode hatte er zusammen mit Gemeinderat und Verwaltung diverse Projekte wie den Rathausumbau mit Arztpraxis und die Erweiterung der Grundschule auf den Weg gebracht.

Auch der Ausbau des Glasfasernetzes für schnelles Internet – er soll in drei Bauabschnitten erfolgen und 2023 abgeschlossen werden – stand auf dem Programm. Breitband und Schulerweiterung waren denn auch die in 2021 vorherrschenden und kostspieligsten Projekte. Mittlerweile ist der Anbau an der Grundschule fertig. Dort wird unterrichtet, während der Altbau einer umfassenden Sanierung unterzogen wird.

Zur Sicherung des Schulstandortes investiert die Gemeinde rund 8,7 Millionen Euro. Mit 3,7 Millionen Euro wird das Vorhaben staatlich bezuschusst. „Damit schaffen wir die räumlichen Voraussetzungen für die umfassende Kooperation unserer Grundschule, umgewandelt in eine Ganztagesschule, mit der Gemeinschaftsschule Herrischried“, erklärte Dietmar Zäpernick.

Wechsel: Bernd Mugrauer, im Bild in der zum Teil bereits sanierten Grundschule, war bis Sommer 2021 Rektor. Die Nachfolge soll demnächst bekannt gegeben werden. | Bild: Peter Schütz

Apropos Grundschule: Der bisherige Rektor Bernd Mugrauer nahm im Schulamt Mitte des Jahres eine neue Stelle an. Die Stelle in Rickenbach ist seither vakant. Bewegung gab es in zwei ehemaligen Schulhäusern: in Altenschwand wird das Schulhaus saniert, in Willaringen ziehen der örtliche Musikverein Alpenblick sowie eine Kindergartengruppe ein.

Im Februar sorgte Rickenbach für Aufsehen als landesweite Pilotgemeinde bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. An rund 100 über 80 Jahre alte Rickenbacher Bürger wurde das Vakzin von Biontech in der Gemeindehalle Willaringen verimpft. Ermöglicht hatte dies Olaf Boettcher, Impfbeauftragter des Landkreises, in Zusammenarbeit mit dem DRK und dem Landkreis.

Im April wechselte das Umschaltwerk Kühmoos den Besitzer. Schluchseewerk AG verkaufte seinen Anteil an die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW und Amprion, die Gebäude und sonstigen Betriebsflächen am 1. Januar 2025. Bis zur vollständigen Übergabe wird Schluchseewerk AG vor Ort weiterhin tätig sein. Die Zahl der Mitarbeiter soll unverändert bleiben.

Unweit davon entwickelte sich in Egg ein besonderes bürgerschaftliches Engagement, um den geschlossenen Spielplatz wieder nutzbar zu machen. Dafür hatte sich der Bürgerverein Egg gegründet. Dieser will außerdem einen Bikepark errichten. Das Projekt wird vom Rickenbacher Gemeinderat unterstützt.

Was sonst noch geschah

Corona hin oder her: Die Feuerwehr blieb einsatzfähig. Ihr spektakulärster Einsatz ereignete sich Ende August auf dem Gelände der Firma Vogt Plastic in Hottingen, nachdem dort ein Silo in Brand geraten war. 130 Rettungskräfte verhinderten einen größeren Schaden. Das Feuer war an einem Sonntagabend ausgebrochen.

Einsatz: Die Feuerwehr Rickenbach war im Sommer bei einem Brand in Hottingen gefordert. | Bild: Peter Schütz

Im September erhielt Gerhard Neugebauer, Ehrenvorsitzender der Trachtenvereinigung Alt-Hotzenwald, die Heimatmedaille des Landes Baden-Württemberg. Neugebauer ist seit 40 Jahren ehrenamtlich im „Bund Heimat und Volksleben“ tätig. Und: Ende 2021 löste sich der Musikverein Bergalingen per Fusion mit dem Musikverein Willaringen auf.