von Werner Probst

Selz war im Vereinsleben ein feste Größe, vor allem das Singen machte dem Tenor ihm große Freude. Über 70 Jahre war er Mitglied im Kirchenchor, 54 Jahren war er nicht nur aktiver Sänger im Rickenbacher Männerchor, sondern war auch zwei Jahrzehnte als stellvertretender Vorsitzender im Vorstand aktiv.

Einige Jahre war er auch im Chor des Hochrheinsängerbundes in Lauchringen dabei, genauso wie im Bad Säckinger Kammerchor. Bei all den gesanglichen Aktivitäten war er auch noch mehr als zwei Jahrzehnte aktiv in der Rickenbacher Feuerwehr.

Viele Jahre betreute Kurt Selz ehrenamtlich die 1962 gebaute Gefrieranlage in Rickenbach und war förderndes Mitglied zahlreicher Vereine. Dass alle seine Vereinsaktivitäten mit zahlreichen Urkunden und mehrfach mit der Ernennung zum Ehrenmitglied gewürdigt wurden, ist fast schon eine Selbstverständlichkeit.

Kurt Selz war aber auch in seinem beruflichen Leben eine feste Größe. Aufgewachsen im Rickenbacher Kinderheim, arbeitete er nach dem Schulbesuch auf der zum Heim gehörenden Landwirtschaft, wo er alsbald deren Leiter wurde. Er wechselte dann als Autoverkäufer zum damaligen Autohaus Strittmatter in der Hauptstraße in Rickenbach, ehe er in die Versicherungsbranche ging.

In Rickenbach baute er eine Generalagentur auf, wobei ihm seine Frau Erna, die er 1955 heiratete, eine wertvolle Hilfe war. Drei Kindern schenkte sie das Leben. 1993 übergab Peter Selz seine Versicherungsagentur an seinen Sohn Peter.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 22. April, um 14.30 Uhr in der Kirche in Rickenbach statt. Die anschließende Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.