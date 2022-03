Vor allem als Yogalehrer war der 76-jährige gebürtige Bad Säckinger am Hochrhein eine echte Institution.

Günter Oberschmid aus Bergalingen ist am vergangenen Dienstag im Alter von 76 Jahren verstorben. Bekannt war er in den vergangenen Jahrzehnten vor allem als Yogalehrer. An vielen Volkshochschulen gab er Yogakurse und betrieb gleichzeitig das