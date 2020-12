Am Montag, 30.11.2020, um 16.00 Uhr, ist ein 44- jähriger Fußgänger laut Polizeibericht in Rickenbach-Bergalingen unter einen Traktor geraten. Der 73- jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeuges war nach Darstellung der Polizei gerade dabei, nach links in ein Grundstück abzubiegen. Er fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand mit Schritttempo. Der Fußgänger befand sich laut Polizei auf Höhe des linken Vorderrades. Er kam aus bislang unbekannter Ursache zu Fall und wurde von dem Traktor überrollt, so die Polizei. Der 44- Jährige wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.