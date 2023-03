Auch wenn in Sachen Vereinsaktivitäten in den beiden vergangenen Jahren coronabedingt Abstriche gemacht werden mussten, war die Trachtenvereinigung Alt Hotzenwald dennoch, insbesondere in 2022, sehr aktiv, so der Rückblick in der Hauptversammlung am Samstag. Mehrere Mitglieder wurden für langjährige Vereinstreue geehrt, Antonia Metzger zum Ehrenmitglied ernannt.

Nur wenige Proben konnten wegen der Einschränkungen in der Corona-Pandemie in den beiden vergangenen Jahren stattfinden, auch Auftritte von Hotzenchörle und Tanzgruppe gab es kaum. 2022 waren aber die Trachtenträger unter anderem beim Fridolinsfest Bad Säckingen, dem Kirchgang im Rahmen des Patroziniums, beim Rosenfest in Nöggenschwil und beim Umzug des Winzerfestes in Auggen dabei. Die Kinder und Jugendlichen hatten gelungene Auftritte beim Kreistrachtenfest und in der Stadthalle in Wehr.

Sehr aktiv ist die Kinder- und Jugendgruppe, die inzwischen 22 Mitglieder zählt. Da das Probelokal inzwischen für gemeinsame Proben zu klein ist, wird in zwei Gruppen geprobt. Für die Jugendgruppe zeichnet Jugendleiterin Jasmin Beine verantwortlich, sie übernahm die Aufgabe vor einiger Zeit von Stefanie Brent. „Bei den Kinder geht viel“ sagte der Vorsitzende Klaus Keller anerkennend. Zahlen belegen dies: In 2021 und 2022 standen 36 Proben und sieben Veranstaltungen auf dem Programm.

Als „wilde Zeit“ bezeichnete Tanzleiter Dirk Bächle diese durch Corona geprägten Jahre. Mal habe man proben dürfen, mal nicht. Als Erfolg bezeichnete er die gemeinsamen Tanzproben von Jugendlichen und Erwachsenen, von denen drei bereits stattgefunden hätten. Auch künftig wolle man einmal im Monat gemeinsam proben.

Für dieses Jahr stehen unter anderem Teilnahmen beim Fridolinsfest, dem Kreistrachtenfest in Tiengen, der Chilbi in Waldshut und Kirchgänge auf dem Programm. Und auch über die Gestaltung des Jubiläums zum 100-jährigen Bestehen der Trachtenvereinigung im Jahr 2026 will man sich in absehbarer Zeit Gedanken machen. Eine besondere Ehre wurde Antonia Metzger zuteil, sie wurde in Abwesenheit zum Ehrenmitglied ernannt.

Für 50-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Gerhard Neugebauer, dem 2021 die Heimatmedaille des Landes Baden-Württemberg verliehen wurde, ausgezeichnet. Die Goldene Ehrennadel des Vereins wurde Thomas Schmidt verliehen, er gehört der Trachtenvereinigung seit 30 Jahren an. Für 20 Jahre wurde Margret Lueg, für zehn Jahre Sascha Brenn und der erst zwölfjährige Lias Vogt ausgezeichnet. Die Ehrung für Gertrud Maier und Jutta Keller (beide 50 Jahre) wird nachgeholt.

Der stellvertretende Vorsitzende des Bundes Heimat und Volksleben, Gerhard Neugebauer, informierte, dass angesichts der Tatsache, dass es immer weniger Tanzgruppen gibt, einmal monatlich gemeinsame Proben aller Tanzgruppen im Landkreis Waldshut geplant sind. Das Projekt soll im Juni starten. Bürgermeisterstellvertreter Matthias Vogt bezeichnete die, wie er sagte, einmalige Tracht als Bereicherung für die Gemeinde und repräsentativ für den Hotzenwald.