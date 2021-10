In der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag in der Gemeindehalle Willaringen. Laut Vonhof waren von zwölf Monaten nur in 7,5 Monaten touristische Reisen in Deutschland möglich. Während beispielsweise der Schwarzwald ein Rückgang von 37 Prozent in den Übernachtungen hinnehmen musste, lag der Hotzenwald mit einem Minus von 24 Prozent in den Übernachtungen deutlich darunter. Allerdings ergab sich das höchste Minus bei den Übernachtungen in der Gemeinde Rickenbach: 32 Prozent gegenüber je 15 Prozent in Görwihl und Herrischried. Begründung von Nicola Vonhof: Die meisten Übernachtungen in Rickenbach werden in der Kategorie „Kliniken/Sanatorien“ generiert. Diese waren jedoch von Anfang April bis Ende Juni 2020 komplett geschlossen. Ab 1. Juli 2020 war eine Öffnung möglich, aber mit deutlich strengeren Auflagen, die zu einer geringeren Auslastung der zur Verfügung stehenden Betten führten. Corona hatte auch einen Einfluss auf die Aufenthaltsdauer der Besucher: 2019 betrug sie in Rickenbach noch 9,1 Tage, im Folgejahr 8,5 Tage. Und: Die Bettenzahl verringerte sich um 2,6 Prozent von 664 in 2019 auf 647 in 2020.

Herrischried Die Corona-Krise trifft auch die Hotzenwaldgemeinden, aber die Übernachtungszahlen liegen über dem Landesschnitt

Trotz der Corona-bedingten Rückgänge blieb die Hotzenwald Tourismus GmbH am Ball. Sie produzierte einen Werbefilm, auf den die Reaktionen laut Vonhof „sehr gut“ ausfielen. Zweiter Akt: Erst vor zwei Wochen wurde der neue Hotzenpfad eröffnet. Dabei handelt es sich um einen 12,8 Kilometer langen Rundwanderweg mit 273 Höhenmeter zwischen Jungholz und Rüttehof – eine Zusammenarbeit vom Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald mit der Gemeinde Rickenbach und der Hotzenwald Tourismus GmbH. Rund 1000 ehrenamtliche Stunden wurden investiert, berichtete Nicola Vonhof, „und viel körperliche Arbeit“. Bürgermeister Dietmar Zäpernick sagte dazu: „Das ist ein absolut neues Highlight für die Gemeinde Rickenbach.“ Vom Hotzenpfad ist in den Rathäusern ein neues Faltblatt erhältlich, ebenso eine neue Übersichtskarte „Hotzenwald – für Entdecker“, ein für den Herbst 2021 vorgesehenes Pilotprojekt. Zielgruppe: Familien. Hinzu kommt eine Audio-Tour Freilichtmuseum Klausenhof. Schließlich soll in Rickenbach beim Golfplatz ein neuer Stellplatz für Wohnmobile errichtet werden.