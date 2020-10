Die Corona-Krise trifft auch den Tourismus im Hotzenwald – wenngleich nicht in dem Ausmaß, wie befürchtet. „Das Interesse am Deutschland-Urlaub durch Corona ist gestiegen“, berichtete Nicola Vonhof, Geschäftsführerin der Hotzenwald-Tourismus GmbH, in der öffentlichen Gemeinderatssitzungen am Montag in Görwihl und tags darauf in Rickenbach.

Vonhof weiter: „Deutschland ist im Trend.“ Davon würde auch die hiesige Region profitieren, denn, so Vonhof: „Der Schwarzwald ist eine unglaublich starke Marke.“ Aktuelle Zahlen nannte sie nicht, nur: „Die Zahlen sind gut.“ Vor dem Görwihler Gemeinderat sprach sie von einem „sehr starken Sommer und Herbst“. Es gibt aber auch weniger gute Nachrichten. Viele geplante Veranstaltungen sind wegen Corona gestrichen worden – und es geht ähnlich weiter. Nicola Vonhof: „Durch die dynamische Entwicklung gehen wir davon aus, dass weitere Veranstaltungen ausfallen werden.“ Angesichts der unsicheren Lage sei es jedoch jetzt „der falsche Weg, die Ausgaben nach unten zu ziehen“, sagte Vonhof. „Wir haben zwar sinkende Einnahmen, sollten aber deswegen nicht die Ausgaben senken“, fand sie.

Denn: Die Tourismus GmbH habe jedes Jahr Rücklagen gebildet, weil sie mehr Einnahmen als Ausgaben generiert habe. Die Rücklage würde derzeit insgesamt 211 000 Euro betragen, „so dass wir gestärkt aus der Corona-Krise kommen“. Vonhof weiter: „Die Rücklagen sind so stark, dass wir ohne Zuschüsse zwei Jahre lang operieren können.“ Trotzdem: Die Frühjahrsauflage des Veranstaltungskalenders 2021 wird mangels Inhalten nicht gedruckt. Außerdem wurden die Erlöse aus dem Gastgeberverzeichnis reduziert, da von weniger kostenpflichtigen Inseraten der Gaststätten und der Gastgeber ausgegangen wird.

Auch sonst gilt: „Wir werden 2021 andere Schwerpunkte setzen.“ Konkret: Die Messeausgaben werden reduziert, dafür sind neue Online-Aktivitäten geplant. Die Gemeinderäte von Görwihl und Rickenbach nahmen den Rechenschaftsbericht der Hotzenwald Tourismus GmbH zur Kenntnis und beauftragten die Vertreter der Gemeinde, bei der Gesellschafterversammlung dementsprechend zu beschließen und zuzustimmen.