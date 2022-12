von Sigrid Schneider

Vampire fürchten sich vor Sonnenlicht, schrecken vor Knoblauch oder Kruzifixen zurück und ihr Biss ist tödlich – außerdem haben sie kein Spiegelbild. Diese Vorurteile sind am zweiten Weihnachtsfeiertag auf der Bühne der ausverkauften Willaringer Gemeindehalle gründlich ausgeräumt worden – zum größten Vergnügen der Besucher des Theaterabends des Musikvereins „Alpenblick“ Willaringen.

Nach einer zweijährigen Pause hat Regisseur Wilfried Werner mit seiner Theatertruppe den Schwank „Der Vampir von Zwickelbach“ von Ralph Wallner auf die Bühne gebracht und mit diesem kurzweiligen und spannenden Dreiakter um einen dunklen Fluch und die Kraft der Liebe den gesamten Saal in Atem gehalten.

Bühnenneulinge überzeugen

Hinter den acht Akteuren, der Souffleuse und dem Regisseur liegen acht Wochen mit drei wöchentlichen Probenterminen. „Zu unserem Stamm an Schauspielern sind in diesem Jahr drei Bühnenneulinge getreten, die ihre Talente ganz hervorragend einsetzen“, lobt Regisseur Werner. Neben Mitgliedern des Musikvereins stehen auch Nicht-Mitglieder auf der Bühne. Alina Schmidt als Betti, die in ihrer Rolle als junge Schönheit und aufreizende Blondine brillierte, und Simon Häßle und Agnes Lütte als skurril-komische Vampirjäger, die mit überraschenden Slapstick-Einlagen für große Lacher sorgten. „Ihnen gebührt großes Lob“, sagt Werner. Bis nach der zweiten Probe seien noch nicht alle Rollen besetzt gewesen. Eine Wackelpartie, der aber mit Zuversicht begegnet worden sei, dann habe sich das Blatt gewendet.

„Wem wird denn so etwas Schönes nicht gefallen?“ Vampir Vladi hat sich in Betti (Alina Schmidt) verwandelt und findet sich einfach nur fantastisch. Die Darsteller beim Theaterabend des Musikvereins Willaringen überzeugten. Bilder: Sigrid Schneider | Bild: Schneider, Sigrid

Getragen wurde das Stück von Timo Häßle in der Rolle als alter Vampir Vladi, der als großer Schelm für immer neue Verwicklungen sorgt und schließlich in der Gutsbesitzerin Theres seine große Liebe und seine Erlösung findet. Häßle und Cordula Zimmermann als Theres, Andreas Keller als Martl sowie Martina Lütte als Kreszentiana von der Mühl und Peter Zimmermann als deren Ehemann Hannes-Petrus gehören zum alten Stamm und sorgten mit großer Bühnenpräsenz und Spielwitz für Begeisterung. „Neben unseren Schauspielern hat Souffleuse Hanna Lütte für einen großartigen Abend gesorgt. Das aufwendig gearbeitete neue Bühnenbild haben Beate Schmidt und Jasmin Linsing gestaltet“, erklärt Regisseur Werner erfreut.

Der Verein Statt der Tombola ergänzte in diesem Jahr ein spannendes Schätzspiel das Weihnachtstheater des Musikvereins „Alpenblick“ Willaringen mit 15 hochwertigen Preisen. Gestiftet wurden die Preise von Privatleuten sowie Firmen in der Gemeinde und aus der Region. Der Musikverein „Alpenblick“ Willaringen e.V., ist einer von sechs Musikvereinen in der Gemeinde Rickenbach. Er ist Mitglied im Blasmusikverband Hochrhein und wirkt in dessen Arbeitsbezirk VII mit. Der Verein wurde 1921 gegründet und hat seinen Sitz in Willaringen. Im Verein musizieren 109 aktive Musiker; insgesamt hat der Verein über 250 Mitglieder. Dirigent ist Hubert Ücker, Vorsitzender ist Holger Albiez. Weitere Informationen zum Musikverein Willaringen gibt es im Internet unter (https://www.mv-willaringen.de)

Handlungsort ist der Weinkeller des verlassenen Gutshofs Zwickelbach irgendwo im Hotzenwald, in dem sich der Alte Vampir Vladi seit 150 Jahren am Rebensaft gütlich hält. Leben kommt auf, als Martl mit seiner Angebeteten Betti eindringt, der Gutshof an das reiche Ehepaar „von der Mühl“ verkauft werden soll und Vladi sich in die Gutsbesitzerin Theres verliebt. Vampirbisse, die nicht töten sondern Vladi in die Gestalt seiner Opfer verwandeln, sorgen zunächst für große Verwirrung, dann aber zum erlösenden Happy End: Das zwielichtige Käufer-Ehepaar wird überführt, die Vampirjäger gehen zukünftig auf Zwergenjagd, Martl und Betti werden ein glückliches Paar und Gutsherrin Theres erlöst Vladi von seinem Fluch. Mit begeistertem Applaus bedankte sich das Publikum für diesen spannenden Abend.