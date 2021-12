von sk

In der Nacht zum Samstag ist ein Taxi-Fahrer auf der L 152 zwischen Rippolingen und Rickenbach verunglückt. Gegen 1.30 Uhr war der 57-jährige ohne Fahrgäste auf dem Streckenabschnitt talwärts unterwegs, als auf der schneeglatten Straße in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Der Fahrer zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Taxi entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.