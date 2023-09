Pfarrer James Kabosa aus Tansania war am Wochenende in Rickenbach zu Gast und feierte mit den Gläubigen in der Pfarrkirche die heilige Messe. Sein Dank galt der Josef-Vogt-Stiftung für deren Unterstützung. Pfarrer Kabosa hat mehrere Jahre in München studiert und war in Bayern als Kaplan tätig. Erst vor gut einem Jahr kehrte er nach Tansania zurück. In Mkata, im Nordosten des Landes, baute er eine verlassene katholische Pfarrei wieder auf.

Kabosa wurde Priester, weil ihn das Vorbild eines deutschstämmigen Gemeindepfarrers beeindruckt hatte. Dieser hatte in der großen Hungersnot, die Tansania in den 1980er Jahren heimgesucht hatte, die Menschen und besonders die Kinder in seiner Pfarrei tatkräftig unterstützt. Die nach dem Heiligen Pater Maximilian Kolbe benannte Pfarrei in Mkata wurde am 14. Oktober vergangenen Jahres offiziell gegründet. Zusammen mit Gemeindemitgliedern rodete Pfarrer James das Land für den Bau eines Pfarrhauses und für den Ackerbau. Während der Rohbauphase des Pfarrhauses verlor er einen wichtigen Sponsor aus Deutschland. Auch die versprochene Finanzierung eines Tiefbrunnens, der in der von Wasserknappheit geprägten Region für die Trinkwasserversorgung unerlässlich ist, wurde zurückgezogen. Im Dezember 2022 erfuhr Josef Vogt von der schwierigen Situation in Mkata. Mit zahlreichen Spenden aus Deutschland und durch die großzügige Unterstützung der Josef-Vogt-Stiftung konnte das Pfarrhaus fertig gebaut werden. Eine neu errichtete Solaranlage dient der Energieversorgung. Auch eine Zisterne mit einer Kapazität von 40 Kubikmetern ist mittlerweile gebaut worden. Doch weiterhin muss Wasser gekauft werden. Zehn Liter Brauchwasser kosten umgerechnet um die 40 Eurocent, reines Quellwasser ist für 50 Cent je Liter zu haben, sagt Josef Vogt. Die katholische Pfarrei Mkata liegt inmitten einer muslimischen Region. Man pflegt eine gute und respektvolle Nachbarschaft. „Beim Bau des Pfarrhauses haben auch die Muslime mitgeholfen, wir helfen uns gegenseitig,“ berichtet Pfarrer Kabosa. Kirchen dienen dort nicht nur dem Gebet, sondern sind ebenso wie die Pfarrhäuser auch Stätten des Austauschs und der Zusammenkunft über alle Religionsgrenzen hinweg. „Bei uns findet wahrhaft interreligiöser Dialog statt,“ erklärt Pfarrer Kabosa zufrieden.