von Christiane Sahli

Vorstandwahlen standen am Freitag auf der Tagesordnung der Hauptversammlung des Imkervereins Hotzenwald. Neu in Vorstand gewählt wurde Schriftführer Daniel Götze, der bislang kommissarische Schatzmeister Wolfgang Zimmermann wurde nun auch gewählt. Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Vereins müssen um ein weiteres Jahr verschoben werden.

Stühlerücken im Vorstand des Imkervereins Hotzenwald: Nachdem der stellvertretende Vorsitzende Fridolin Völkle sein Amt nach 24 Jahren im Vorstand zur Verfügung gestellt hatte, übernahm der bisherige Schriftführer Werner Gebhard dessen Aufgaben. Zu Gebhards Nachfolger als Schriftführer wurde Daniel Götze gewählt, Wolfgang Zimmermann, seit Anfang des Jahres kommissarischer Schatzmeister, wurde nun offiziell mit diesem Amt betraut. An der Spitze der Imker wird auch in den kommenden Jahren Wilhelm Montsko stehen.

Jubiläumsfeier nun auf 2022 verschoben

Im vergangenen Jahr jährte sich die Gründung des Imkervereins zum 100. Mal. Geplant war ein großes Jubiläumsfest im Oktober, dem aber Corona einen Strich durch die Rechnung machte. Angesichts der Corona bedingten unsicheren Lage wird auch in diesem Jahr von einem Jubiläumsfest abgesehen, man hofft aber, dieses im kommenden Jahr nachholen zu können.

Blick auf die Geschichte des Vereins

In seinen Worten zum 100-jährigen Bestehen des Imkervereins ließ Montsko die Geschichte des im Jahr 1920 als „Bienenzuchtverein Hotzenwald“ durch 15 Gründungsmitglieder gegründeten Vereins Revue passieren. Dabei fanden die Vorsitzenden aus den vergangenen 100 Jahren Erwähnung. In die Amtszeit von Montsko (seit 2017) fielen unter anderem die Eintragung des Vereins ins Vereinsregister. Gebhard erinnerte an die vergangenen zwei Jahre, in denen unter anderem die Besichtigungen von Bienenständen mit Informationen zu verschiedenen Themen auf dem Programm standen. Beim Bienenprojekt der Kindergartens Villa Wirbelwind war der Verein unterstützend tätig und präsentierte sich beim Bienenfest mit einem Informationsstand.

Austausch von Erfahrungen

Fridolin Völkle, seit 40 Jahren im Verein, davon 24 Jahre im Vorstand, erklärte, es gelte für den Verein, die Aufgaben fortzuentwickeln. Wichtig sei der Austausch von Erfahrungen, man könne von anderen immer lernen, sagte er und mahnte an, in der Gesellschaft das Bewusstsein zu verstärken, dass es der Bienen bedürfe. Denn: „Ohne die Bienen funktioniert es nicht“.

Ehrung für treue Mitglieder

Im Rahmen der Hauptversammlung galt es, langjährige Mitglieder zu ehren. Horst Schneider gehört dem Verein 65 Jahre an. Die Ehrennadel in Gold für 30-jährige Mitgliedschaft erhielten Werner Gebhard, Otmar Wehrle und Wolfgang Zimmermann. Matthias Gebhard wurde mit der Ehrennadel in Silber (20 Jahre) ausgezeichnet. Eine besondere Ehre wurde Fridolin Völkle zuteil: Vom Landesverband erhielt er die Verdienstnadel in Gold für langjähriges Engagement im Vorstand. Dem 1920 von 15 Imkern gegründeten Verein gehörten 1921 bereits 220 Mitglieder an. Heute sind noch 31 Imker in Verein aktiv.