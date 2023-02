Rickenbach/Herrischried - Das Herrischrieder Bestattungsunternehmen Peduzzi mit Dieter Peduzzi als Firmeninhaber geht nach über 35 Jahren in jüngere Hände über und wird künftig von Rickenbach aus firmieren. Die beiden Neffen von Dieter Peduzzi, Markus und Michael Peduzzi sowie Beate Kirchgaesser, werden künftig die Geschicke des Unternehmens leiten. Aktuell entstehen die neuen Büroräume im Rickenbacher Gewerbegebiet Schaffeld.

Vor über 35 Jahren hat Dieter Peduzzi das Bestattungsunternehmen übernommen und in der Herrischrieder Liftstraße betrieben. Seit dieser Zeit war er der erste Ansprechpartner für Bestattungen auf dem Hotzenwald. Gleichzeitig war Peduzzi auf den Hotzenwälder Friedhöfen auch als Totengräber und Friedhofsgärtner tätig. Mit der Übergabe des Unternehmens gibt er das zum Teil auf. „Ich werde mich lediglich noch um die Pflege und das Ausheben der Gräber auf dem Friedhof in Herrischried kümmern“, sagt er.

Auf den gewohnten Service aus Herrischried müssen die Kunden auch nach dem Wechsel nach Rickenbach nicht verzichten. Das Bestattungsunternehmen ist rund um die Uhr erreichbar, kümmert sich um die Abholung der Verstorbenen sowie deren hygienischer und kosmetischer Versorgung bis hin zur Planung und Organisation der Trauerfeier und der Beisetzung.

Das Unternehmen lässt die Angehörigen auch mit den Formalitäten nicht alleine. Zu den Dienstleistungen gehören sämtliche Behördengänge, Aufklärung über die notwenigen Dokumente und Unterstützung bei deren Beschaffung. Zum Service gehört auch die Terminabsprache mit Kirchen und Friedhöfen, Vermittlung von Pfarrern und freien Rednern sowie Fachleuten für Dekoration und Blumenschmuck.

Als Hilfestellung für die Hinterbliebenen hat das Bestattungsunternehmen eine Merkliste mit allen Punkten an die gedacht werden sollte. Darin geht es unter anderem darum, welche Unterlagen für die Beerdigung, aber auch für die Abmeldungen des Verstorbenen benötigt werden. Weiter bietet Unternehmen in den Räumlichkeiten in Rickenbach, ein umfangreiches Angebot an Särgen, Urnen, Bestattungswäsche und Zubehör.

Ein wichtiges Thema ist auch die Beratung zur Bestattungsvorsorge, die einen immer höheren Stellenwert einnimmt.

Vorsorge treffen

Bestattungsvorsorge bedeutet, schon zu Lebzeiten Notwendiges zu regeln, Verantwortung zu übernehmen und damit seine Angehörige zu entlasten. Ein wichtiges Thema ist inzwischen auch der digitale Nachlass.