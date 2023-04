Die Feuerwehrabteilung Willaringen bilanzierte bei der Generalversammlung ein durchschnittliches zurückliegendes Jahr. Elf Einsätze wurden bewältigt. 31 Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau sind für die Willaringer Wehr aktiv. Zwei Abgänge wurden allseits bedauert. Sie schwächen die Tagesbereitschaft bei der Feuerwehr. Einst den Arbeitsplatz in Willaringen, jetzt aber den Job andernorts, „wir brauchen da Neue“, betonte Abteilungskommandant Philipp Montsko.

Mit 19 aktiven Atemschutzgeräteträger scheint auf den ersten Blick der Ausbildungsstand hervorragend. Die Tücken liegen aber im Detail. Von den 19 Floriansjüngern sind viele in mehrfacher Hinsicht ausgebildet, zum Beispiel als First Responder, Gruppen- oder Zugführer. So fehlen je nach Einsatz und Situation dann die Einsatzkräfte mit Atemschutz. „Werben und ansprechen – es droht eine Lücke in Willaringen“, sagte Montsko.

Der jüngste, frisch zum Oberfeuerwehrmann beförderte Jannik Zimmermann, ist mit 21 Jahren noch klassisch zur Feuerwehr gekommen. Im Dorf aufgewachsen, das Engagement für die Gemeinschaft noch als eine Selbstverständlichkeit verstehend. Nun aber mangelt bei den unter 20-Jährigen an dieser Grundhaltung. Das ist nicht nur in Willaringen zum Problem geworden. Die 20- bis 40-Jährigen sind in der Abteilung sichtlich gut reingewachsen und stellen eine beträchtliche Anzahl an schlagkräftigen Feuerwehrmännern.

Fünf Verkehrsunfälle rund um Willaringen sind glimpflich verlaufen. Der spektakulärste Unfall war sicherlich der des verunfallten Schneepflugs am Eggberg, der auf spiegelglatter Fahrbahn von der Straße abkam. Es gab auch Windbrüche von Bäumen und großen Ästen. Viele Feuerwehrmänner haben zwar den Motorsägenschein belegt, aber nicht immer die passende Schnittschutzkleidung dabei. „Die Private ist nicht zulässig, es muss beim Einsatz vorschriftsmäßig der Vollschutz getragen werden“, erklärte Montsko.

Zwei Flächenbrände wurden im letzten Jahr bekämpft. Auch beim Großbrand der Firma Tschamber in Wehr waren die Willaringer sieben Stunden im Einsatz. Eine Personensuche steht ebenfalls im Protokollbuch, und das Zusammentreiben einer verstreuten Viehherde. Offensichtlich durch einen wildernden Hund kam dabei ein gerissenes Kalb zu schaden. Generell intensiviert werde zukünftig die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Bergalingen. Der Ausrückebereich West in Rickenbach ist insgeheim schon Realität. Sechs abgestimmte Proben stehen für dieses Jahr im Plan. „Gemeinsam die Leistungsfähigkeit weiterentwickeln und die Tagespräsenz stärken“, so Kommandant Montsko.

Er sprach auch noch andere dringliche Themen an: Ein neues Feuerwehrgerätehaus im westlichen Teil von Rickenbach rücke näher, „ist eigentlich aber jetzt schon nötig“, so Montsko. Die Zustimmung dafür war bei der Generalversammlung ersichtlich. Jetzt soll die Feuerwehr allerdings erst mal den neuen Mannschaftswagen bekommen. Der Liefertermin rücke wegen Lieferschwierigkeiten mindestens ins nächste Jahr und die Willaringer Wehr behelfe sich weiterhin mit dem in die Jahre gekommenen T3 Bussle von VW. Die Probenbesuche seien „durchwachsen“, so der Stellvertretende Gesamtkommandant Tobias Ücker. Er wünschte sich an dieser Stelle mehr Motivation, ähnlich wie bei der Ausbildungsbereitschaft.

Auch Beförderungen und Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Willaringer Feuerwehrabteilung. Stefan Müller ist nun Feuerwehrmann. Benedikt Schütter, Yannik Lang und Jannik Zimmermann sind ab sofort Oberfeuerwehrmänner. Marc Mattei ist neuer Löschmeister und Mark Bolzenius neuer Oberlöschmeister. Christian Waßmer erhielt vom Land das Ehrenabzeichen in Bronze. Huber Ücker ist seit 30 Jahren in der Feuerwehr Willaringen, Marcus Gross seit 20 Jahren und Claudia Lais seit zehn Jahren.