von Werner Probst

Mit einem begeisternden Sommernachtskonzert wartete der Musikverein 1860 Rickenbach am Samstag auf. Die Veranstaltung fand erstmals beim Rickenbacher Feuerwehrhaus statt, wobei die Feuerwehr Rickenbach-Altenschwand wirtete. Der Konzertabend begann mit mehreren Musikstücken der Zöglinge des Musikvereins unter der Leitung von Fenja Kling. Die Begeisterung für das Musizieren war den Jüngsten anzumerken.

Das Jugendorchester unter der Leitung von Ralf Eckert wartete mit einer beeindruckenden musikalischen Leistung Klangrein erklangen die Musikstücke, so auch ein Neuseeländer Volkslied mit bekannten Melodien. Eine besondere Ehre wurde anschließend dem Jugendleiter und Dirigenten Ralf Eckert zuteil. Vorsitzender Christian Kaeser lobte die gute langjährige Arbeit von Ralf Eckert, der seit 1998 als Dirigent fungiert und seit dem Jahre 2000 auch die Jugendleitung inne hat. Viele Leistungsabzeichen habe das Orchester in dieser Zeit entgegen nehmen dürfen, sagte Christian Kaeser und überreichte Ralf Eckert ein Präsent. Den letzten Programmteil bestritt das Aktivorchester unter der Leitung von Stefan Wagner, der nunmehr seit sechs Jahren die musikalische Leitung innehat. Harald Vesenmeier konnte bei dem Popstück von Otto M. Schwarz „Alle The Best“ nicht nur als Solist mit dem Saxophon sein musikalisches Können unter Beweis stellen, sondern auch das Publikum ausnahmslos begeistern. Die Nacht brach schon herein, als sich die Zuhörer Zugaben erklatschten und Vorsitzender Christian Kaeser den Beteiligten dankte.