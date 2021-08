von Hans-Jürgen Sackmann

Eine Landfrau zu sein, ist ganz anderes. „Weit gefehlt, dass wir beim Kaffeekränzen zusammensitzen und Socken stricken“, betonte die Vorsitzende Veronika Schleicher bei der Eröffnung der Hauptversammlung am Dienstagabend im Bürgersaal in Bergalingen. Sie ist überzeugt das Image, das den Landfrauen anhaftet, mit einem attraktiven Jahresprogramm ändern zu können.

Unsere Unternehmungen nebst dem gemütlichen Beisammensein schließen Wanderungen, Ausflüge, Vorträge und vieles mehr mit ein und sind nicht nur etwas für Ältere, davon sind die Landfrauen überzeugt. Händeringend wird nach Nachwuchs auch im Vorstand gesucht, da die zweite Vorsitzende Nadine Burgert nach Herrischried gezogen ist.

Die Schriftführerin Sabrina Kammerer erinnerte an die breite Palette an Aktivitäten in 2019 und ein pandemiebedingtes ruhiges Jahr 2020. Ein schmucker Kranz wurde für den Maibaum gebunden und bei wunderschönem Wetter die Bewirtung am 1. Mai übernommen, wie auch beim Boule-Turnier. Ein raffiniertes Buffet gab es beim Sonntagsbrunch im Juni und der Bezirksausflug ging durch den schönen Hotzenwald bis ins malerische Murgtal. Der Herbst wurde mit den Partnern beim Suserfest eingeläutet. Die im Oktober zum ersten Mal ausführte Kinderkleiderbörse war trotz Regen ein voller Erfolg. Der St. Martinsumzug war sehr gut besucht und zehn Frauen nahmen am Kranzbindekurs im November teil. Das Vereinsjahr ließen die Damen bei einem Weihnachtessen mit Raclette im Schulhaus ausklingen. Sechs Mal traf man sich zur Dorfplatzpflege und im Mai haben alle Mitglieder die lang ersehnten T-Shirts erhalten.

Das Jahr 2020 hingegen war eines der schwierigsten Jahre in der Vereinsgeschichte. Im Februar starb das langjährige Mitglied Elenore Eckert und im August fiel das Anwesen der Familie Schleicher einem Brand zum Opfer. Die Kinderfasnacht im Februar fand noch satt, doch danach wurden alle Veranstaltungen bis auf die Dorfplatzpflege pandemiebedingt abgesagt. Erfreut nahmen die Anwesenden den Kassenbericht von Jaqueline Müller zur Kenntnis. Trotz großer Ausgaben für die Bekleidung konnte dank großzügiger Spenden mit einem Plus abgerechnet werden. Die Landfrauen wollen weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Dorfgemeinschaft bleiben. Auf der Suche nach jüngeren Mitgliedern wollen die Frauen mit Vorträgen zu aktuellen Themen, Fahrten, Kursen punkten. Ein Kennenlernnachmittag wurde angesprochen und als Idee aufgenommen. Das beliebte Familiengrillen soll auf jeden Fall noch im September stattfinden. Keine Landfrau muss austreten, wenn sie nicht mehr kann. Sie wird zum Ehrenmitglied.