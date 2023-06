„Familienbesuche“ für Eltern von Neugeborenen werden ab Juli das Angebot der Gemeinde Rickenbach für seine Bürger erweitern. Damit habe Rickenbach seine Angebote ausweiten können auf das gesamte Generationen-Spektrum, sagt Bürgermeister Dietmar Zäpernick hoch erfreut. Im familienfreundlichen Rickenbach verzeichne man inzwischen einen „Babyboom“ mit 30 bis 40 Geburten jährlich, sagt er. Die „Familienbesuche“ stellen ein Projekt der „Frühen Hilfen“ dar im Landkreis Waldshut, das bereits vor zehn Jahren mit drei Gemeinden ins Leben gerufen worden ist, Koordinatorin des erfolgreichen Projektes ist Stefanie Zürn. Sie bildet die Familienbesucherinnen in Kursen aus und bietet für sie regelmäßige Treffen an zum gegenseitigen Austausch.

„Rickenbach ist bei diesem Projekt die 19. Gemeinde im Landkreis und wirklicher Motor dafür ist Alexandra Eschbach, die Leiterin des Kindergartens in Willaringen“, erzählt Dietmar Zäpernick erfreut. Alexandra Eschbach sei es auch gewesen, die in Jenny Eckert und Mechthild Thoma zwei sehr geeignete Kandidatinnen für die Aufgabe der Familienbesucherinnen gesehen habe. Und die zwei Rickenbacherinnen, beides Mütter, die aus eigener Erfahrung wissen, wie sehr man sich mit einem Neugeborenen über zuverlässige und nette Ansprechpartner freut, stehen für das Projekt bereits voller Vorfreude in den Startlöchern. „Wir hätten uns in dieser Situation wirklich über so einen Besuch gefreut, und weil wir wissen, wie alleine man sich dann fühlen kann, wollen wir das tun“, sagen sie. Daneben bringen die beiden mehrfachen Mütter auch beruflich beste Erfahrung mit für ihre neue Tätigkeit – Jenny Eckert ist ausgebildete Krankenschwester, Mechthild Thoma ist Erzieherin im Kindergarten in Willaringen.

Als geschulte Familienbesucherinnen geben sie dann ab Juli bei ihren Willkommensbesuchen Müttern und Vätern in dieser Umbruchsituation Tipps und Informationen rund ums Thema Alltag mit Babys und Kleinkindern. „Von Fragen nach geeigneten Spielplätzen oder Krabbelgruppen bis hin zu Kursen für die Familien reichen unsere Infos, die wir bei diesen Besuchen gerne weitergeben“, sagt Koordinatorin Stefanie Zürn. Oft werde gefragt, ob sich die Kinder richtig entwickeln, wo man Kontakt zu anderen Eltern finden kann, oder auch, wo es günstige Kleidung und Spielsachen gibt. Die Familienbesuche sollen daher ein sehr breit angelegtes und umfassendes Angebot darstellen und den Familien zur Seite stehen, denn ein Neugeborenes stellt das Familienleben erstmal gehörig auf den Kopf, weiß Stefanie Zürn.

Mit im Gepäck haben die Familienbesucherinnen daher neben viel Zeit fürs Zuhören vielfältige Informationsbroschüren über Angebote im Kreis und in der Gemeinde sowie auch süße Willkommensgeschenke für die Kleinsten. „Uns ist eines ganz besonders wichtig: die Familienbesuche sind ausschließlich freiwillig und dienen den Familien und den Babys – rein informativ und ohne Kontrolle“, sagt Zürn. Sie wollen einfach da sein, als Ansprechpartner in allen Lebenslagen.