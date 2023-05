In unserer gesamten Region haben Wanderer am 1. Mai auf ein bisschen Einsehen des Wettergottes gehofft. Und in der Tat, zeitweise hatte er auch ein Einsehen. Viele Ausflügler waren am Hochrhein und auf dem Hotzenwald unterwegs, in zahlreichen Orten und Gemeinden waren außerdem Feuerwehren, Musikvereine, Landfrauen und andere Gruppen unterwegs und haben Maibäume aufgestellt.

Mai Video: Gerber, Andreas

Stellvertretend für alle Maibaum-Engagierten in unserer Region waren wir vom SÜDKURIER zu Gast bei der Feuerwehr und den Landfrauen in Bergalingen. Hier ging es am 11.30 Uhr los nach dem Motto: Maubaum hochkant. Die Jungs von der Freiwilligen Feuerwehr haben den Baum um die Mittagszeit Schritt für Schritt gekonnt in die Vertikale geschoben.

Mai Video: Gerber, Andreas

Und zwar ganz ohne maschinelle Hilfsmittel, mit langen Stangen und viel Schmotz im Ärmel – wenn auch mit etwas Baumstell-Expertise aus der Wiesentalgemeinde Böllen. Die Landfrauen sorgten derweil für die Bewirtung. Und da es um die Mittagszeit und bis in den frühen Nachmittag trocken blieb und zeitweise sogar die Sonne durch die Wolken schaute, entwickelte sich rund um den Bergalinger Bürgersaal ein geselliges Zusammentreffen.