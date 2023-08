Zu Anfang der Ferienwoche des Bürgervereins Egg standen interessante Informationen über Bienenzucht und die Honigherstellung auf dem Programm. Bienenhonig ist wertvoll, schützenswert und beliebt. Bis dieses gesunde Nahrungsmittel jedoch auf den Tisch des Endverbrauchers kommt, wird großes Fachwissen der Bienenzüchter vorausgesetzt.

Staunend verfolgten die zehn Jungen und Mädchen den kindgerechten Honigkurs bei Imkerin Angelika Furger. Bereits in den Morgenstunden hatten sie sich vom Treffpunkt Waldspielplatz Egg auf den Weg zum Gartenhaus der Imkerin gemacht. Bevor es dann an die Praxis ging, erklärte die Imkerin theoretische Themen wie Verhaltensregeln, Blumengärten mit von Bienen bevorzugten Blumen und Pflanzen und erklärte zudem die verschiedenen Bienenarten. Auch über Bienenkrankheiten klärte die Imkerin auf. Zum Beispiel den Befall durch die bei Imkern gefürchtete Varroamilbe.

Honig für die Ferienkinder

Mit großer Spannung beobachteten die Mädchen und Jungen anschließend die praktischen Demonstrationen und Übungen. Wer wollte, konnte in einen Schutzanzug mit Schleierhut schlüpfen, wie ihn auch die Imker bei ihrer Arbeit tragen. Hautnah erlebten die Kinder die Bienenvölker, in denen die Königin, die Arbeitsbienen und Drohnen gemeinsam leben. Der sogenannte Smoker, ein Imkergerät, das der Raucherzeugung dient, wurde ebenfalls vorgeführt. Dieser Rauch ist ein Hilfsmittel der Imker und dient dazu, diese fleißigen Insekten ruhig zu stellen und erleichtert dem Imker somit die Arbeit am Bienenvolk. Die Kinder rührten schließlich eifrig Honig, siebten, maßen und füllten in kleine Gläser ab. Dieses „Versucherle“ durfte jedes Kind mit nach Hause nehmen.

Nicht nur die Ferienkinder, sondern auch die Betreuerinnen Karin Haag und Sonja Schuster, zeigten sich sehr zufrieden mit diesem lehrreichen Auftakt zur Ferienwoche, die in den nächsten Tagen mit Ball- und Geschicklichkeitsspielen und Waldbegehungen weitergehen.