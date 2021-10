von Christiane Sahli

Seit nunmehr 76 Jahren gibt es eine Sparkassenfiliale in Rickenbach. Coronabedingt mit einem Jahr Verspätung wurde das 75-jährige Jubiläum nun am Mittwoch begangen. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Hochrhein Heinz Rombach und Bürgermeister Dietmar Zäpernick hielten Rückschau, nahmen aber auch die Zukunft in den Blick.

Viele Gäste waren zu der Jubiläumsfeier gekommen. Sie erfuhren von Heinz Rombach vieles aus der Geschichte der Rickenbacher Sparkassenfiliale. Bereits 1945 gab es erste geschäftliche Aktivitäten, eine Zahlstelle befand sich zunächst in einem privaten Wohnstube und hatte immer Sonntags zwei Stunden nach der Kirche geöffnet. Nachdem 1962 der Ausbau der Bankgeschäfte in der Hotzenwaldgemeinde beschlossene Sache war, wurde eine Geschäftsstelle im Gasthaus „Adler“ eröffnet, die nun halbtags geöffnet hatte. 1976 dann ein weiterer Schritt, eine Zweigstelle wurde im neuerbauten Hotzenwaldmarkt eingerichtet und bekam 1996 einen eigenen Geldautomaten.

Der Vorstandvorsitzende der Sparkasse Hochrhein Heinz Rombach nahm die Gästen mit auf eine Reise in den Vergangenheit und nahm die Zukunft in den Blick.

Durch den Ausbau der Geschäftstätigkeiten wurden die Geschäftsräume zu klein, 1999 konnten Räumlichkeiten in einem neu erbauten Wohn- und Geschäftsgebäude im Ortszentrum von Rickenbach bezogen werden. Heute sind in dem von Stephan Wagner geleiteten SparkassenCenter sechs Mitarbeiter beschäftigt. Man sei, so Rombach, für alle Kunden gut aufgestellt, um in allen Finanzdienstleistungsfragen Hilfe und Unterstützung leisten zu können.

Die Digitalisierung ist eines der vielen Themen, die die Sparkasse in Hinblick auf die Gestaltung ihrer Zukunft in den Blick nimmt. Die Digitalisierung habe nie gedachte Möglichkeiten eröffnet, etwa viele Dinge „aus der Hosentasche heraus“ mit dem Smartphone zu erledigen. Aber: Dies mache auch bewusst, wie wichtig und wohltuend es sei, manche Dinge in persönlichem Kontakt erledigen zu können, erklärte Rombach. Dessen sei man sich bewusst und trage dem Bedürfnis der Kunden nach menschlicher Nähe in den Geschäftstellen Rechnung. Denn für komplexe Sachverhalte und für den Lebensweg wichtigte Entscheidungen sei die persönliche Beratung unverzichtbar. „Wie werden in der Fläche präsent bleiben, aber auch digital voranschreiten“, sicherte der Vorstandsvorsitzende zu.

Bürgermeister Dietmar Zäpernick nannte Fürsorge und Gemeinsinnprinzip als Grundgedanken der Sparkassen. Sie seien anders als andere Geldinstitute nicht ausschließlich auf Gewinnerzielung ausgerichtet, eine angemessene Gewinnerzielung sei ausreichend. Die Sparkasse konzentriere sich auf die Menschen in der Region und sei ein verlässlicher Partner. Im Verlauf der vergangenen 76 Jahre habe die Sparkasse Mittelstand, Handwerk und Gewerbe dabei geholfen, sich zu etablieren und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützt. Und auch die Gemeinde mit ihren zahlreichen Projekten habe sich auf die Sparkasse verlassen können. Bürgermeister Zäpernick nannte noch einen weiteren Aspekt des Gemeinsinnprinzips, nämlich die Förderung von Kultur, Bildung und Sport. „Die Sparkasse ist der Tradition verpflichtet. Ich gehe davon aus, dass die Filiale Rickenbach ewig bestehen bleibt“, schloss der Rathauschef schmunzelnd.