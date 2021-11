von Werner Probst

Mit einem weitgehend geänderten Führungsteam geht die Feuerwehr Rickenbach in die kommende Zeit. Tobias Ücker wird weiterhin als Kommandant die Wehr führen. In geheimer Wahl erhielt er eindeutig das Vertrauen. Als Stellvertreter wurde Thorsten Wagner wiedergewählt. Als weiteren Stellvertreter erhielt Benjamin Vogt das Vertrauen. Er löste Karl Kaiser ab, der nicht mehr kandidierte. Als Schriftführer wird künftig Konstantin Jordan fungieren, da sich Martin Aust nicht mehr zur Wahl stellte.

Die Hauptversammlung in der Willaringer Gemeindehalle, die nur bestuhlt war, um den Corona-Vorschriften Rechnung zu tragen, forderte schon vor Beginn zahlreiche Einsatzkräfte. Schon am Eingang wurde ein Antigen-Schnelltest gemacht, ehe dann Kommandant Tobias Ücker die Versammlung eröffnen konnte.

Über zwei Corona bedingte turbulente Jahre berichtete Kommandant Tobias Ücker. Er gab seiner Freude Ausdruck, dass alle anwesenden Wehrmitglieder geimpft seien. Dem in gedruckter Form vorliegenden Jahresbericht war zu entnehmen, dass es schwierig war, die Übungen, Aus- und Fortbildungen der Einsatzabteilungen auf Kreis- und Landesebene zu planen, um die Einsatzfähigkeit erhalten zu können. Die Herbstabschlussübung wie auch die Jahreshauptversammlung mussten abgesagt werden.

Im Jahre 2021 gab es für die Wehr acht Brandeinsätze und 17 Technische Hilfeleistungen, im Jahr zuvor 14 Brandeinsätze und 32 Technische Hilfeleistungen. Hierbei erforderte der Vollbrand eines Bauernhofes mit Stallungen und Nebengebäuden alle verfügbaren Einsatzkräfte.

Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger machte keinen Hehl daraus, dass die Corona-Maßnahmen vielfach Weiterbildungsmaßnahen einschränkten. Dass die Einsatzfähigkeit der Wehren trotzdem erhalten blieb, stand an vorderster Stelle. Bürgermeister Dietmar Zäpernick gab seiner Freude Ausdruck, dass alle Einsätze der Wehr so gut geklappt haben. Ralf Rieple, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, gab seiner Freude Ausdruck, dass mit dem Kommandanten Tobis Ücker ein Mann an der Spitze der Wehr stehe, der über den Tellerrand hinaus schaue.

Beförderungen: Zum Oberfeuerwehrmann wurden Christian Albers, Baskam Kubilay, Roberto Fischer, Tobias Grillitsch, Manuel Bach, Nils Burger, Susan Grillitsch, Benedikt Häßle, Claudia Laid und Adrian Marder befördert. Zu Hauptfeuerwehrmännern wurden Mike Huber, Rom Kenzler, Matthias Bächle, Frank Eckert, Felix Strittmatter, Patrick Lauber und Christian Waßmer befördert. Zum Löschmeister wurde Daniel Siebold befördert, Oberlöschmeister wurde Martin Aust und Hauptlöschmeister Stephan Huber, Thorsten Wagner und Tobis Ücker zu Oberbrandmeistern und an Philipp Montsko zum Brandmeister.