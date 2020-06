von Werner Probst

Seinen 85. Geburtstag kann am Donnerstag, 11. Juni, Paul Wagner feiern. Auch in seinem hohen Alter macht er noch alle Arbeiten in und um das Haus selber, lediglich das Mittagessen lässt er sich anliefern. Auch in seinem hohen Alter ist Robert Wagner immer noch im Rickenbacher Kirchenchor Basssänger und dies nunmehr schon seit 64 Jahren. Viele Jahre fungierte er im Chor auch als stellvertretender Vorsitzender oder als Beisitzer.

Gebetswoche liegt ihm am Herzen

In jungen Jahren war er in der Landjugendbewegung aktiv. Zu seinen weiteren Gepflogenheiten gehört immer noch die Teilnahme an der Gebetswoche in Lindenberg, wo er vor drei Jahren für seine 60-malige Teilnahme mit der Ehrenplakette ausgezeichnet wurde.Eine feste Größe war Robert Wagner auch im Hüttener Musikverein Heimatklang. Über zwei Jahrzehnte spielte er Flügelhorn.

Aufgewachsen in Hütten

Robert Wagner wuchs in Hütten auf. Seine Eltern hatten eine Landwirtschaft. So war es geradezu selbstverständlich, dass er schon als Kind mithelfen musste. 1955 bekam Robert Wagner eine Anstellung bei der Straßenmeisterei. 1995 ging der Jubilar zwar in Ruhestand, doch bei den Rentnertreffen der Straßenmeisterei ist er stets immer noch mit von der Partie.

1964 heiratete er seine Frau Gertrud. In der Hauptstraße in Rickenbach konnte eine Wohnung bezogen werden. Zwei Söhne brachte sie auf die Welt. Mit viel Eigenleistung war 1970 das Eigenheim im Höhenweg 2 in Rickenbach bezugsfertig. 2005 starb seine Frau.

Wegen Corona wird die geplante große Geburtstagsfeier nicht stattfinden, doch die Gratulanten werden sicherlich recht zahlreich sein.