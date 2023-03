Der neu gegründete Verein „Aktive Senioren Hotzenwald – Silberperlen“ mit Sitz in Görwihl will das Leben älterer Menschen bereichern. Geplant sind Informationsveranstaltungen, Ausflüge, Exkursionen und sonstige gesellige Anlässe.

Die Eintragung in das Vereinsregister soll demnächst erfolgen. Die Gründungsversammlung fand im Gasthaus Engel in Rickenbach statt. Über 20 Interessierte fanden sich ein, um den von Günter Kaiser präsentierten Satzungsentwurf zu begutachten. Er führte aus, der Verein sei nach kirchlichem Recht ein freier Zusammenschluss von Gläubigen, wobei eine enge Anbindung an die katholische Kirchengemeinde St. Wendelinus Hotzenwald oder deren Rechtsnachfolger bestehe. Im Vordergrund des Vereins ständen gemeinnützige und kirchliche Zwecke, wobei Mitglieder keine Zuwendungen aus Vereinsmittel erhalten dürften. Mit großer Mehrheit lehnten die Versammlungsteilnehmer einen künftigen Mitgliedsbeitrag ab, zumal – wie Günter Kaiser erklärte – ein größerer Geldbetrag der Kirche zu Gunsten des Vereins zu erwarten sei. Auf den Einwand eines Teilnehmers, dass der Verein keine kirchliche Bindung haben sollte, erklärte Kaiser, dass der Verein dadurch viele Vorteile habe. Beispielsweise könnten der Kirche gehörende Räume kostenlos genutzt werden. Er führte weiter aus, dass es durchaus möglich sei, dass auch Nichtkatholiken Vereinsmitglied werden könnten. Nach der Genehmigung der Vereinssatzung folgte die Wahl des Vorstandes: Margrit Eckert-Schneider, Gemeinderätin aus Rickenbach, wurde zur Wahlleiterin gewählt. Als Vorsitzender wurde Günter Kaiser aus Görwihl vorgeschlagen und in geheimer Wahl einstimmig gewählt, genauso wie Eva Rippel aus Görwihl als seine Stellvertreterin. Weitere Mitglieder des Vorstandes werden als Beisitzer Gabriele Frank, Andrea Kaiser und Monika Schlachter sein. Dem Vorstand angehören wird auch Gudrun Sackner als Vertreterin der Kirchengemeinde St. Wendelinus. Mehrere Grußworte von Gemeinde- und Kirchenvertretern und vom Kreisseniorenrat folgten, ehe das Jahresprogramm vorgestellt wurde. Zu den Höhepunkten wird eine fünftägige Reise vom 12. bis 16. Mai nach Südtirol gehören. Fahrten in das Markgräflerland, Meßkirch und Einsiedeln werden angeboten und am Sonntag, 30. Juli, die Volksschauspiele in Ötigheim besucht.