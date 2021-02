von Werner Probst

Klaus und Waltraud Nowack feiern am heutigen Samstag das Fest der goldenen Hochzeit. Seit 2008 wohnt das Paar in Bergalingen, wo es ihnen recht gut gefällt, zumal im gleichen Haus eine Tochter mit ihrer Familie lebt.

In Zwickau in Sachsen kam Klaus Nowack 1951 auf die Welt. Er besuchte die Hauptschule und machte anschließend eine Lehre als Maler und Lackierer. Im Trabi-Autowerk arbeitete er, ehe Klaus Nowack aus gesundheitlichen Gründen 2002 in Ruhestand ging.

Waltraud Nowack kam 1951 in Wegberg im Kreis Erkelenz auf die Welt. Als sie gerade fünf Jahre alt war, starb ihre Mutter. 1959 ging sie mit ihrem Vater in die DDR. Sie wuchs bei ihrer Tante auf und besuchte die technische Oberschule, ehe sie im Gesundheitswesen in einem Krankenhaus eine Ausbildung machte. Nach der Lehre ging sie nach Zwickau zu ihrem Vater. In der Klinik von Zwickau arbeitete sie in der Röntgenabteilung. Bald lernte sie ihren späteren Mann kennen. 1971 wurde geheiratet und ein Jahr später kam der Sohn auf die Welt. Zwei Töchter folgten. Als die Kinder größer waren, arbeitete Waltraud Nowack in einem Supermarkt, am Schluss bei Tchibo, ehe auch sie in Ruhestand ging.

Umzug nach Bergalingen

2007 zog das Jubelpaar nach Schopfheim und ein Jahr später nach Bergalingen, wo bereits eine Tochter wohnte. Gerne denken Klaus und Waltraud Nowack an die Zeit zurück, wo vielfach an der Ostsee der Urlaub verbracht, aber auch schon eine Türkeirundreise unternommen wurde. In Gedanken ist man auch viel bei dem Sohn, der seit 2010 in Schweden wohnt.

Langeweile ist ihnen fremd

In Bergalingen gibt es für die Beiden nie Langeweile. Öfters kommen auch Enkelkinder auf Besuch und die nebenan wohnende Tochter, wie auch die in der Wickartsmühle wohnende Tochter sind immer hilfsbereit. Während Walter Nowack noch gerne kocht, macht Waltraud Nowack vielfach Handarbeiten und bringt mit ihrem „Grünen Daumen“ das Haus und den Garten zum Erblühen.

Neben den Kindern mit Partnern, den sechs Enkelkindern und dem Urenkel werden sicherlich auch viele Bekannte heute ihre Glückwünsche überbringen.