Kiwis, soweit das Auge reicht: In einer Ecke im Garten von Peter Frommherz wachsen die exotischen Früchte in einer Menge, die vermeintlich nur in der Rheinebene möglich ist, jedoch nicht in Rickenbach auf 700 Metern Höhe. Frommherz hat 1980, als er seinen rund 600 Quadratmeter großen Garten anzulegen begann, vier weibliche und zwei männliche Stöcke gepflanzt. „Ich bin damals belächelt worden“, erinnert er sich. Belächelt, weil Kiwis im rauen Klima des Hotzenwaldes wenig Chancen zum Überleben eingeräumt wurden. Denn es kam vor, dass im Winter die Temperatur auf bis zu 20 Grad Minus sank – für die aus China stammenden, Anfang des 20. Jahrhunderts in Neuseeland eingeführten grünen Vitamin C-Bomben womöglich ein Schock.

Jeder kann Kiwis züchten

Aber Kiwis halten mehr aus, als man denkt. Außerdem hat sich zwischenzeitlich, so beobachtet es Peter Frommherz, das Klima geändert. „Der Klimawandel ist da, zweifellos“, stellt er fest. Aus seinen kleinen Kiwipflanzen sind kräftige Bäume mit dicken Stämmen geworden. Vor zwei Jahren überraschte den Gärtner aus Leidenschaft die Ernte von 300 Kilo. Das Jahr darauf war mau, aber jetzt scheint es sogar noch mehr von den erst im November oder Dezember zu erntenden Früchten als 2018 zu geben. „Meine Kiwi sind süß, sie haben Geschmack und es gibt keine pelzige Zunge“, weiß Frommherz. Der nicht alle selbst verzehrt, sondern sie gerne an seine große Bekanntschaft verschenkt oder Marmelade herstellt. „Das könnte jeder selbst machen“, versichert er, „wichtig ist, dass man weibliche und männliche Pflanzen nimmt.“

Auch andere Früchte in großer Zahl

1978/79 erbaute er sein Wohnhaus im Widmen, danach kam der Garten an die Reihe. Seit 40 Jahren pflegt er ihn nun, ein runder Geburtstag zur rechten Zeit. Denn nicht nur die Kiwis wachsen quasi über sich selbst hinaus, sondern alle anderen Früchte ebenso – Äpfel, Birnen, Trauben, Mirabellen, Pfirsiche und Feigen. Worauf Frommherz besonders stolz ist: „Ich verwende keinen Dünger, nirgends.“ Seine Pflanzen erhalten eigens angelegten Kompost, sonst nichts. Gespritzt wird auch nicht, sein Obst kennt keine chemischen Substanzen. Apropos: Frommherz ist aufgefallen, dass seine Äpfel dieses Jahr keine Flecken haben. Was er darauf zurückführt, dass fast kein Flugverkehr stattfindet.

Todtmoos Aus einer Rasenfläche im Klostergarten in Todtmoos ist eine wahre Rosenpracht geworden Das könnte Sie auch interessieren

Für Peter Frommherz (69) ist die Gärtnerei nicht nur ein Hobby, sondern eine Lebensphilosophie. Er sei jeden Tag mindestens eine Stunde lang im Garten, berichtet er. Wenn im April und Mai alles blüht, hat er seinen persönlichen Hummeltummelplatz, und zwar „vom Feinsten“. „Jeder sollte auf dem Land einen Garten haben“, meint er, „wer alles zupflastern will, soll in der Stadt wohnen, das passt nicht ins Dorf.“ Wenn er wetterbedingt nicht im Garten verweilen kann, betätigt er sich anderweitig. Praktiziert die fünf Tibeter, beschäftigt sich mit der Bachblütentherapie, backt Brot oder stellt Ringelblumensalbe her. Hilft garantiert, wenn es irgendwo zwickt, sagt er.