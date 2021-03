von sk

Zu einer Kollision zweier Autos kam es am Mittwochabend, 3. März, auf der L 152 am Ortseingang von Rickenbach. Die Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war gegen 18.30 Uhr ein aus Richtung Willaringen kommender 29 Jahre alter Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto eines entgegen kommenden 28 Jahre alten Mannes zusammengestoßen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Da eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit beim mutmaßlichen Verursacher verletzungsbedingt nicht möglich war, wurde eine Blutprobe erhoben. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden in einer Höhe von insgesamt rund 32.000 Euro.