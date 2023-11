In einem Rickenbacher Ortsteil erreignete sich am Montag, 20. November, ein schwerer Ölunfall. Aus dem Keller des ehemaligen Bergalinger Gasthauses Frieden gelangte Heizöl zunächst in einen unterirdischen Löschteich und schließlich bis ins Heidenwuhr. Wie es dazu kommen konnte, ist laut Polizeisprecher Mathias Albicker noch nicht geklärt, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde bereits eingeleitet.

In den Regenablaufschächten prüft das Umweltamt, wohin das grün eingefärbte Wasser-Öl-Gemisch läuft. Klar ist mittlerweile: Es gelangte über den Dorfbach ins Heidewuhr. | Bild: Gerber, Andreas

Unterhalb von Bergalingen befindet sich ein großes Wasserschutzgebiet, aber das Umweltamt Waldshut geht derzeit von keiner akuten Gefahr für die öffentliche Trinkversorgung aus.

Öl stammte aus dem Keller des Gasthauses Frieden

Es handelt sich um einen großen Einsatz, der am Montagittag begann und bis dato andauert: Feuerwehr, Spezialfirma Griener, Polizei und Umweltamt waren vor Ort, wie Albicker auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte. Nachdem am Montagmorgen ein Heizölfilm im Heidenwuhr entdeckt worden war, machten sich Polizei und Feuerwehr auf die Suche nach dem Ursprung der Verschmutzung. Im ehemaligen Gasthof Frieden wurden sie schließlich fündig: „Wir haben die Information erhalten, dass im Kellerabgang ein Heizöl-Wasser-Gemisch steht“, so Albicker.

„Die Feuerwehr hat an der Stelle bereits eine Öl-Sperre errichtet“ – Polizeisprecher Mathias Albicker | Bild: Völk, Melanie

Aus bislang unbekannter Ursache sei zunächst Wasser in den Keller des Gasthauses gelaufen und habe sich dort mit Heizöl vermischt. Albicker vermutet, das Wasser im Keller könnte mit den starken Niederschlägen der letzten Wochen zusammenhängen. Nach SÜDKURIER-Informationen soll unter dem Gebäude eine Quelle liegen. Warum sich das Wasser jedoch mit dem im Keller gelagerten Heizöl vermischen konnte, ist laut Albicker bisher noch nicht geklärt. Das werde eine Begutachtung des Landratsamtes zeigen, so der Polizeisprecher.

Auslaufendes Öl wird zu schwerem Umweltunfall

Durch den Überlauf des Kellers sei das Öl-Wasser-Gemisch dann in ein unterirdisches Löschbecken der Feuerwehr gelaufen. Nachdem dieses voll war, gelangte das Öl über den Überlauf des Löschbeckens bis ins Heidenwuhr, erklärte Mathias Albicker.

Das Heidewuhr Das Heidewuhr, in das offenbar bei dem Ölunfall Heizöl geflossen ist, ist eines von zahlreichen Wuhren auf dem Hotzenwald. Die künstlichen Wasserkanäle wurden bereits im Mittelalter angelegt. Sie dienten unter anderem dem Betrieb von Hammerwerken. Das Heidewuhr verläuft unterhalb von Bergalingen nach Egg, wird dort zum Schöpfebach und fließt in den Bergsee. Als Gewerbekanal fließt das Gewässer weiter durch Bad Säckingen und mündet in den Rhein.

Das Problem: Das Heidenwuhr führt bis in den Bad Säckinger Bergsee. „Die Feuerwehr hat an der Stelle bereits eine Öl-Sperre errichtet“, so Albicker. Zudem sei der Löschteich abgepumpt und gereinigt.

Trinkversorgung sei aktuell gesichert

Am Tag nach dem Ölunfall färbte das Umweltamt des Landratsamtes das Wasser im Keller und in den umliegenden Wasserquellen grün ein, um die Fließrichtung zu überprüfen und festzustellen, wohin das Öl noch gelangt sein könnte. Welche Umweltschäden durch den Ölaustritt entstanden sind, konnte uns das Umweltamt nicht mitteilen, da die Ermittlungen zu dem Ölunfall noch nicht abgeschlossen seien. Eine Antwort der Staatsanwaltschaft lag bis Redaktionsschluss nicht vor.

Eine Gefahr für die Menschen in der Umgebung gibt es laut Pressesprecherin Susanna Heim vom Landratsamt Waldshut nach aktuellem Kenntnisstand derzeit nicht. Auch die Trinkwasserversorgung sei keiner akuten Gefahr ausgesetzt. Dies bestätigte auch Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick: „Im Moment muss sich niemand Sorgen machen.“ Man müsse sich allerdings darum kümmern, dass die Trinkwasserversorgung auch zukünftig gewährleistet ist: „Es stehen jetzt noch Arbeiten an, wie das Auspumpen des Kellers, damit die Trinkwasserversorgung weiterhin gesichert ist“, so Zäpernick. Dafür sei die Feuerwehr vor Ort.

Ermittlung gegen Unbekannt

Wie Polizeisprecher Mathias Albicker mitteilte, hat die Polizei bereits Ermittlungen wegen fahrlässiger Umweltgefährdung aufgenommen. Allerdings ermittelt sie bislang gegen Unbekannt.