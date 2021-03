von sk

Lesen ist wichtig. Das weiß jedes Kind. Und Lesen muss trainiert werden, damit man nicht aus der Übung kommt. Deshalb haben an der Grundschule Rickenbach die Kinder der Klasse 3b im November 2019 angefangen, ihre Lese-Minuten zu sammeln. Jedes Kind bekam einen Lesepass. Darin konnte es sich immer zehn Minuten lautes Vorlesen von seinen Eltern oder anderen Zuhörern durch eine Unterschrift bestätigen lassen. Nach zehn Stunden lautem Vorlesen war der Lesepass voll. Als Belohnung für diese Leistung gab es eine Urkunde und eine Kleinigkeit aus der Schatzkiste für die fleißigen Lesemeisterinnen und Lesemeister.

Die Kinder der Klasse 3b begannen eifrig Lese-Minuten zu sammeln. Kurz vor Weihnachten 2019 war schon eine beträchtliche Menge an Lesezeit zusammenkommen. Deshalb überlegte die Klasse, ob es wohl zu schaffen wäre, gemeinsam 1000 Stunden laut vorzulesen. Alle bisher gesammelten Stunden wurden in einen Punkte-Plan eingetragen. Bis Weihnachten kamen so über 100 Stunden zusammen.

Im neuen Jahr 2020 wurde eifrig weitergelesen und bald schon waren es mehr 200 Stunden. Weiter ging es bis über 300 Stunden. Die 1000 war zwar noch weit weg, aber voller Zuversicht füllten die fleißigen Lesemeisterinnen und Lesemeister einen Lesepass nach den anderen. Bis zum Ende des Schuljahres die 1000 Stunden zu schaffen. Das war das Ziel.

Dann kam Mitte März die Schulschließung wegen Corona. Einige Kinder bevorrateten sich schnell noch mit einem neuen Lesepass. Das Klassenzimmer blieb nun leer. Trotzdem trainierten viele Kinder während der Schulschließung eifrig weiter das Vorlesen und sammelten ihre Vorlesezeiten. Die vollen Lesepässe wanderten nun in den Schul-Briefkasten. Die Leseurkunden und die neuen Lesepässe kamen jetzt mit den Materialpaketen zu den Kindern. Leider hatten alle den Überblick darüber verloren, wie viele Stunden denn nun schon zusammengekommen waren. Da kein Kind mehr im Klassenzimmer war, verwaiste auch der Punkteplan mit der Lese-Herausforderung. Es schien, als ob es nichts mehr werden würde mit dem Ziel, 1000 Stunden lautes Vorlesen zusammenzubekommen.

Im Mai 2020 startete die Grundschule Rickenbach dann ein neues Kapitel im Fernlernen mit einer digitalen Lernplattform. Damit war es möglich, die gesammelten Vorlesezeiten so zu veröffentlichen, dass alle Kinder es nachverfolgen konnten. Es stellte sich heraus, dass inzwischen über 100 weitere Stunden dazugekommen waren. Allerdings war schon Mai. Es jetzt noch bis zum Schuljahresende auf 1000 Stunden zu schaffen, würde knapp werden. Unverdrossen lasen die die Kinder der 3b weiter und schafften bis zum Schuljahresende immerhin 750 Stunden.

Im neuen Schuljahr wurde der Vorlese-Marathon fortgesetzt. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten war allen klar, dass es weitergeht mit der Lese-Herausforderung. Nun konnte die Kinder eigentlich nichts mehr aufhalten. Auch nicht die erneute Schulschließung. Mit dem Ende der Fasnachtsferien wurden die 1000 Stunden voll gemacht – und sogar noch übertroffen. Wie es weitergehen soll, wird zum jetzigen Zeitpunkt noch in der Klasse beraten.