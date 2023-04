Schüler der dritten und vierten Klasse der Rickenbacher Naturparkschule haben unter Anleitung des Rickenbacher Revierförsters Karl Ulrich Mäntele sowie in Anwesenheit von Bürgermeister Dietmar Zäpernick 1500 Roteichen gepflanzt – und das innerhalb von drei Tagen. Die Rickenbacher Naturparkschule hat auch die Patenschaft für die Bäume übernommen. Die Familie Schmidt der gleichnamigen Märkte hat die Baumpflanzaktion initiiert. Damit hat sie ihr Versprechen gegenüber Kunden eingelöst, die für ihren Einkauf regelmäßig mitgebrachte Boxen und Beutel verwenden, um Abfall zu vermeiden. Für jedes Mal haben sie Aufkleber halten, um diese in einen Coupon zu kleben. Wenn er voll war und in einer der Marktfilialen abgegeben wurde, wurde ein Baum gepflanzt.

Diese Sensibilisierung für mehr Nachhaltigkeit war die schon zweite Aktion des Unternehmens. Bereits vor rund drei Jahren sind ebenfalls im Rickenbacher Wald insgesamt 3000 Bäume und Sträucher gepflanzt worden. Auch dies hat im Rahmen der Idee des Lebensmittelhändlers stattgefunden. „Es ist eine schöne und wichtige Aktion“, betont Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick, „und ich freue mich, dass die Firma Schmidt so engagiert dahinter steht.“

Mit der jüngsten Pflanzaktion im Rickenbacher Wald ist das Projekt für Abfallvermeidung in Verbindung mit einem Einkauf nicht beendet. Kunden können an der Kasse weiterhin nach Coupons und Aufkleber fragen.