Nach der Saison ist vor der Saison. Die Jugendabteilung des FC Bergalingen startet am Montag, 26. Juni, mit dem regulären Training. Derzeit bereiten sich über 25 Jugendtrainerinnen und -trainer – teilweise mit C- und B-Lizenz – auf die Saison für über 170 Kinder und Jugendliche vor. So starten alle Altersklassen, ab Montag, 26. Juni, ins regelmäßige Training.

Die jüngsten Fußballtalente der Jahrgänge 2013 bis 2018 lädt der FC Bergalingen im Hinblick auf die Saison 2023/24 zu einem unverbindlichen Schnuppertraining ein. Den künftigen Fußball-Assen, aber auch den Eltern wird die Gelegenheit geboten, Verein, Trainergilde und Sportanlage kennenzulernen. Mitzubringen sind entsprechende Sportkleidung und Turnschuhe. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Willkommen sind Kinder der Jahrgänge 2017/18 (G-Junioren) zu einem ersten Kennenlernen am Montag, 26. Juni, von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Anschließend, ab 18 Uhr, wird ein einstündiges Schnuppertraining für die Jahrgänge 2015/16 (F-Junioren) angeboten. Interessierte Kinder der Jahrgänge 2013/14 (E-Junioren) können den FC Bergalingen und seine Nachwuchsabteilung am Mittwoch, 28. Juni, zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr erstmals kennenlernen.

Jedoch auch die C-Junioren, die als SG FC Wehr/Bergalingen die Saison als Meister der Bezirksliga und Pokalfinalist abgeschlossen haben, würden sich über Verstärkung freuen. Talentierte Jugendspieler, die Lust auf eine neue Herausforderung haben, können am Samstag, 1. Juli, von 9.30 Uhr bis 16 Uhr zum Kennenlernen auf den Sportplatz Berga­lingen kommen und sich zudem mit Trainer und Jugendleiter Ralf Kohlbrenner (Telefon: 01520 9416392) in Verbindung setzen. Willkommen sind beim FC Bergalingen auch alle älteren interessierten Kinder und Jugendlichen, die neu ins Sportgeschehen einsteigen möchten.

Infos zum Spielbetrieb und Training gibt es bei Markus Schmid (Telefon: 0151 52767472 oder E-Mail: schmidma10@t-online.de). Weitere Informationen zum Verein gibt es unter www.fc-bergalingen.de.