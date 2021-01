„Ich werde nicht gelobt, aber auch nicht direkt kritisiert“: So hat Dietmar Zäpernick vor einer Woche seine persönliche Bilanz nach acht Jahren als Bürgermeister von Rickenbach gegenüber dieser Zeitung gezogen.

Und jetzt das: Ein anonymes Schreiben, in dem quasi davon abgeraten wird, dem Amtsinhaber seine Stimme zu geben. Stattdessen soll Harald Eckert, seit 35 Jahren im Rathaus auf dem Rechnungsamt tätig, gewählt werden. Nur: Eckert ist davon nicht in Kenntnis gesetzt worden.

Er ist ohne sein Wissen zum Gegenkandidaten ausgerechnet seines Vorgesetzten gemacht worden. Weshalb das Flugblatt in zweierlei Hinsicht perfide ist. Zum einen stellt es der Arbeit von Bürgermeister Zäpernick hinter dessen Rücken und für jeden einsehbar ein schlechtes Zeugnis aus, ohne Gründe zu nennen.

Zum anderen nehmen die Verfasser des Schreibens eiskalt in Kauf, dass Rathausmitarbeiter Eckert Schaden davontragen könnte. Auch wenn es sich bei der Aktion um einen Jux handeln sollte: Ein solcher Umgang mit zwei Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, dem Wohl der Gemeinde Rickenbach zu dienen, ist nicht akzeptabel in einer Gesellschaft, in der Offenheit, Respekt und Anstand die Basis des fairen Miteinanders bilden.

Um Fairness geht es den Verfassern des Flugblattes jedoch nicht. Ihren Unmut über Zäpernicks Wirken hätten sie schon längst äußern können – dieser wäre wohl der Letzte gewesen, der ihnen nicht zugehört hätte. So bleibt der Eindruck einer feigen Heckenschützenaktion ohne Sinn und Verstand, die deren Urhebern nur eines attestiert: absolut schlechter Stil.