Wer am Dienstag in der Willaringer Halle den Volksvertretern beim Durchdiskutieren der 10-Punkte-Tagesordnung folgte, war um Mitternacht – so lange dauerte die Sitzung – schlauer als vorher. Erste Erkenntnis: Wer einen Baum fällt, setzt nicht einfach die Motorsäge an und legt ihn um, sondern führt eine Baumentnahme durch.

So bezeichnete Johannes Behringer, Leiter des Forstreviers „Hochrheinberge“, die zur Sicherheit am Spielplatz in Schweikhof vorgesehene Fällung einiger Buchen. Beim Wort Entnahme kommt sogleich das Wort Wasser ins Spiel, denn Wasser wird in der Regel irgendwo entnommen. Unter anderem von Brunnen, aber dafür braucht es Behälter wie Gießkannen, und die stehen wegen Corona auf den Hotzenwälder Friedhöfen derzeit nicht zur Verfügung.

Worüber sich Gemeinderat Andreas Vogt aufregte. Seine Bitte: Die Gemeinde soll den Mut aufbringen, Vorschriften zur Not und „wenn´s idiotisch ist“ überschreiten. Idiotisch? Es gab schon eine gesellschaftsfähigere Wortwahl bei Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Corona-Verordnungen, aber sei´s drum: Rausgerutscht ist schnell etwas, wie sich im weiteren Sitzungsverlauf wieder zeigte, als Werner Schlachter hemdsärmlig über die Corona-Politik und den Staat, in dem einiges faul sei, schimpfte. Da kam die Verhandlung über den Vertrag mit dem Schwarzwaldverein zur Betreuung der naturnahen Flächen (Konzept Blühendes Rickenbach 2.0) grad recht. 1000 Euro sollte die Gemeinde dem Verein für dessen Engagement jährlich bezahlen, aus Sicht von Ratsmitglied Lorenz Maurer „Peanuts“, also Erdnüsschen. Nur wachsen auf den Hummeltummelplätzen keine Peanuts, sondern schöne Blumen, was Martina Lütte jedoch nicht daran hinderte, von einer „Geldvernichtungsmaschine“ zu reden.

Muss man sich mal bildlich vorstellen: Ein Hummeltummelplatz, auf dem das Geld an den Grashalmen wächst und das dann von einer plötzlich aus einem Mäuseloch auftauchenden Maschine ohne Ankündigung geschreddert oder gefressen, jedenfalls vernichtet wird. Das ist ein Hingucker. Das gibt´s nicht überall. Das gibt lange Finger. Da will jeder schneller sein als die Maschine. Aber nein, alles halb so wild. Noch wächst das Geld nicht im Grünen und ist der Goldesel nicht geboren. Blühendes Rickenbach 2.0 hin oder her.