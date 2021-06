Rickenbach-Hottingen (cha) Jetzt ist genau die richtige Zeit, um mit Schäuble auf regenerative Energien umzusteigen und die Energie-Wende aktiv mitzugestalten. „Klimaschutz beginnt im eigenen Haus – Sie haben es in der Hand“, betont Manfred Schäuble, Firmeninhaber von Schäuble Regenerative Energiesysteme aus Rickenbach/Hottingen, und er verspricht: „Wir finden die beste Heizung und die passende Förderung für Sie.“ Der ideale Zeitpunkt für den Umstieg auf eine ökologische Heizung ist jetzt, denn die staatliche Förderung war nie höher. Neue Energiesysteme sind zudem nachhaltige und sichere Wertanlagen.

Wer im Einfamilienhaus seine alte Öl-Heizung durch eine umweltfreundlichere Pellets-Heizung in Kombination mit Solarwärme ersetzt, kann eine staatliche Gesamtförderung von bis zu 55 Prozent nutzen. „Wenn Sie Ihre alte Heizung austauschen und mehr über die staatlichen Förderungen wissen wollen, dann vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir zeigen Ihnen den auf Sie zugeschnittenen Weg zur unabhängigen regenerativen Wärmeversorgung“, versichert Manfred Schäuble.

Die Vorteile durch die Nutzung der Sonnenenergie liegen klar auf der Hand. So ist Sonnenwärme unbegrenzt verfügbar, sie ist autark und krisensicher, bietet CO-2 emissionsfreie Wärme und ein Transport und Lagerung von Brennstoff ist zudem nicht nötig. Möglich wird dies durch die Installation einer Aqua Plasma Solarthermieanlage in Verbindung mit einem Frischwasser-Pufferspeicher.

Bei einer modernen Pellets-Heizung kommt ein klimaneutraler, nachwachsender Brennstoff mit regionaler Wertschöpfung zum Einsatz, der zudem unabhängig und preiswert ist.

Exklusive Energieberatung

Auch wenn auf Grund der Corona-Pandemie die informativen Energiefrühschoppen mit Vorträgen in den Räumen der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme in Hottingen momentan nicht möglich sind, beraten die Fachleute für regenerative Energiesysteme ganz exklusiv und privat in einer Vier-Augen-Beratung, entweder direkt vor Ort beim Interessenten, oder in den Firmenräumen in Rickenbach-Hottingen. Wer seine alte Heizung gegen eine umweltschonende und energiesparende Haustechnik austauschen und mehr über die Nutzung von regenerativen Energien und über die staatlichen Förderungen wissen möchte, kann über Telefon 07765/91 97 02 einen Termin bei den Energiepionieren in Hottingen vereinbaren.

Manfred Schäuble, Ilse Degout und Team laden zudem dazu ein, den ersten digitalen Energiefrühschoppen mit interessanten Informationen und einem unterhaltsamen Videoformat auf der Homepage http://www.manfred-schaeuble.dezu entdecken.

Aktiv das Klima schützen

Als Heizungsbauer / Elektriker für Regenerative Energiesysteme aktiv das Klima schützen. „Wir bieten Energieprofis und Klimaschützern einen Job mit Zukunft. Gemeinsam packen wir es an“, verspricht Manfred Schäuble. Gesucht werden von der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme auch zukünftige Energieprofis für Wärme und Strom. Das Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen in nachhaltiger Energietechnik bietet beste Perspektiven für eine berufliche Zukunft.

Derzeit beschäftigt die Firma 20 Mitarbeiter, darunter sechs Auszubildende, die in einer dreieinhalbjährigen Lehrzeit zum Anlagenmechaniker SHK mit dem Schwerpunkt regenerative Energiesysteme, in eine erfolgreiche berufliche Zukunft starten. „Interessierte können bei einem Praktikum in den Beruf reinschnuppern und die Schwerpunkte der regenerativen Energietechnik kennenzulernen“, betont ein junger und engagierter Mitarbeiter der Firma, Matthias Lauber. Er ist 24 Jahre alt und hat nach seinem Abitur 2015 bei der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme sehr erfolgreich seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK, Schwerpunkt Regenerative Energien, absolviert.

Seit 2018 ist er als Geselle in der Firma tätig und macht gerade seinen Meister als Heizungsbauer. Der junge Experte Matthias Lauber wird einmal die Firmengeschicke als Nachfolger von Manfred Schäuble weiterführen.

30 Jahre Pioniergeist

Die Energiewende ist in vollem Gange. Die Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme aus Rickenbach/Hottingen ist Energie-Pionier. Seit über 30 Jahren bürgt der eingetragene Fachbetrieb für Qualität und Sicherheit, wenn es um umweltschonende und energiesparende Haustechnik und die Nutzung von regenerativen Energien wie beispielsweise Sonnenenergie für Wärme und Strom, Pellets- und Holzheizungen oder Kraft-Wärme-Kopplung geht. Ihren Pioniergeist setzt die Firma seit über drei Jahrzehnten für die Zukunft ihrer Kunden ein.