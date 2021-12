Rickenbach-Hottingen - Die Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme hat gleich mehrfach Grund zur Freude. Der Betrieb wurde von der Handwerkskammer Konstanz als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb zertifiziert. Weiter haben es Manfred Schäuble und sein Team wieder einmal geschafft, als Bundessieger die Auszeichnung als bester TFG-Betrieb in Deutschland 2020 zu erlangen. Mit der Verleihung des Goldenen Meisterbriefs an Manfred Schäuble für 40 Jahre Meister im Handwerk und der eben abgelegten Meisterprüfung von Matthias Lauber zum Installateur und Heizungsbauer-Handwerk, hat das erfolgreiche Rickenbacher Vorzeigeunternehmen, eine weitere deutliche Marke zur Umsetzung der Klimawende gesetzt.

Manfred Schäuble brennt seit Jahrzehnten für Regenerative Energiesysteme. Diese Begeisterung gibt er an seine motivierten Mitarbeiter und Auszubildenden weiter. Vom großen Wissen und dem innovativen Können Wege für die Energiewende zu finden, umzusteigen und die Energie-Wende aktiv mitzugestalten, davon profitieren auch die Kunden. „Klimaschutz beginnt im eigenen Haus – Sie haben es in der Hand“, betont Firmeninhaber Manfred Schäuble und er verspricht: „Wir finden die beste Heizung und die passende Förderung für jede Immobilie.“

Beruf mit Zukunft

Als Heizungsbauer und Elektriker für Regenerative Energiesysteme aktiv das Klima schützen, hat Zukunft sowohl für die eigene berufliche Laufbahn wie für die Umsetzung der Energiewende. Manfred Schäuble betont: „Wir gehen vorneweg und gestalten den Wechsel gemeinsam.“ Die Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme steht durch das Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen in nachhaltiger Energietechnik, mit besten Perspektiven für eine berufliche Zukunft, zu ihrer Aussage. Aufgeschlossenen und engagierten Menschen die für den Klimaschutz die Ärmel hochkrempeln wollen, Spaß an diesem innovativen Handwerk und dem Kontakt mit Kunden haben, bietet die Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme zukunftssichere Arbeits- und Ausbildungsplätze, und das direkt in der Region. Gesucht werden von der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme ausgebildete Energieprofis für Wärme und Strom. Matthias Lauber ist überzeugt: „Es ist ein Beruf mit Zukunft, in vielerlei Hinsicht.“ Aktuell beschäftigt die Firma über 20 Mitarbeiter. In den letzten sechs Jahren durchliefen zwölf Auszubildende in der Firma eine Lehre. Seit sechs Jahren liegt die Leitung der Ausbildung in den Händen von Stefan Strittmatter. Großen Wert legt er auf eine individuelle Betreuung der Auszubildenden, eigene Azubi-Projekte, die gezielte Prüfungsvorbereitung und die Einbindung der Auszubildenden ins Team.

„Interessierte können bei einem Praktikum in den Beruf reinschnuppern und die Schwerpunkte der regenerativen Energietechnik kennenzulernen“, betont Matthias Lauber. Er ist 25 Jahre alt und hat nach seinem Abitur bei der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme sehr erfolgreich seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK, Schwerpunkt Regenerative Energien, absolviert. Seit 2018 ist er als Geselle in der Firma tätig und hat eben vor der Handwerkskammer Konstanz seine Meisterprüfung zum Installateur und Heizungsbauer-Handwerk erfolgreich abgelegt.

Der Generationenwechsel in der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme wird indes vorbereitet. Geplant ist, mit noch nicht bestimmten Zeitpunkt, eine Betriebsübergabe an den engagierten jungen Meister Matthias Lauber. Manfred Schäuble wird darüber hinaus mit seinem Wissen und seiner Erfahrung in der Firma zur Verfügung stehen.

Vorbildliche Ausbildung

Das Zertifikat „Voraus in der Ausbildung“ zeichnet Betriebe für ihr besonderes Engagement und ihre vorbildlichen Leistungen in der Ausbildung aus. Initiator und Träger des Zertifikats ist die Handwerkskammer Konstanz. Die Handwerkskammer verleiht das Zertifikat als „Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb“ ausschließlich an Betriebe, die für eine besonders hohe Ausbildungsqualität stehen und sich deshalb vorbildlich nennen dürfen.

Das Zertifikat wird am Ende eines mehrstufigen Prozesses verliehen, den die Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme erfolgreich durchlief. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und die damit verbundene Anerkennung für unser Engagement“, sagt Manfred Schäuble. Eine hohe Ausbildungsqualität sei die wichtigste Grundlage der Fachkräftesicherung und der Garant für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. „Die Qualität unserer Arbeit hängt unmittelbar von der Qualifikation unserer Mitarbeiter ab. Deshalb ist jede Investition in die Ausbildung eine Investition in die Zukunft, betont Manfred Schäuble. Weiter engagiert sich das Hottinger Unternehmen in der Berufsorientierung und bietet Schülerinnen und Schülern regelmäßig Praktika an, beim Lehrlingsaustausch XChange, bei der Initiative „Ausbildungsbotschafter“, bei der Integration von Geflüchteten.

Aktiv das Klima schützen

Für das nächste Ausbildungsjahr 2022 wird Schäuble wieder Lehrstellen für angehende Anlagenmechaniker SHK mit Schwerpunkt Regenerative Energien anbieten. „Wir freuen uns über Bewerbungen und hoffen, dass wir als VORAUS-Betrieb noch mehr Jugendliche für eine Ausbildung im Handwerk begeistern können“, sagt Matthias Lauber. Gesucht werden von der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme auch Energieprofis für Wärme und Strom. Das Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen in nachhaltiger Energietechnik bietet beste Perspektiven für eine berufliche Zukunft. „Interessierte können bei einem Praktikum in den Beruf reinschnuppern und die Schwerpunkte der regenerativen Energietechnik kennenzulernen“, betont Stefan Strittmatter.

Interessiere Bewerber können sich unter http://www.manfred-schaeuble.deoder bei Ilse Degout, Telefon 07765/91 97 02 informieren.