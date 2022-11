Rickenbach-Hottingen - Das neue Zuhause für die Energiezukunft im Hotzenwald steht und läuft bereits auf Hochtouren. Nach über 20 Jahren in der Murgtalstraße 28 errichtete die Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme in diesem Jahr einen neuen modernen Firmensitz, nur wenige Meter weiter, in der Murgtalstraße 10. Alle Räumlichkeiten sind aktuell fertiggestellt und damit offiziell eröffnet.

Im Laufe des nächsten Jahres werden interessierte Hausbesitzer wieder zu den beliebten Energiefrühschoppen und Energieberatungsabenden eingeladen. Nach wie vor sieht es die Firma als wichtige Aufgabe an, über die Möglichkeiten zur regenerativen Energiegewinnung und den Umweltschutz und zudem über aktuelle Förderangebote zu informieren. „Jetzt in der aktuellen Energie-Krisenlage ist es wichtiger denn je, regenerative Energiesysteme so gut wie möglich zu nutzen“, betont Manfred Schäuble. In den neuen Firmenräumen werden verschiedene Produktmöglichkeiten zur Energiegewinnung und –speicherung in Funktion gezeigt werden.

Die Sonnenenergie für Wärme- und Stromerzeugung sieht Manfred Schäuble als wichtiger denn je an, denn die Sonne schickt uns keine Rechnung, betont er. Wenn es um umweltschonende und energiesparende Energie-Gesamtkonzepte und die Nutzung von regenerativen Energien geht, werden noch weitere attraktive Möglichkeiten in Betracht gezogen. Dazu gehören beispielsweise die Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmepumpen, verschiedene Arten von Holzheizungen, moderne Öl- und Gas-Brennwertsysteme oder kontrollierte Wohnraumlüftung.

Ein herzliches Dankeschön richten die Bauherren an alle am Neubau des Firmensitzes beteiligten. Von der Planung bis zum Ausbau waren vornehmlich Firmen aus der Region beteiligt. „Dadurch dass alle vorbildlich, zuverlässig und termingerecht an einem Strang gezogen haben, konnte der Bau in kurzer Zeit fertiggestellt werden“, betont Manfred Schäuble. Ein Dank für die Unterstützung geht auch an die beteiligten Behörden, die Kommune und die Mitarbeiter. Den Nachbarn wird für das große Verständnis während der Bauzeit gedankt.

Neues Büro- und Lagergebäude

Das neue Büro- und Lagergebäude wurde in Hottingen, Murgtalstraße 10, errichtet. Die Grundstücksgröße beträgt rund 2000 Quadratmeter. Baubeginn war im Januar 2022. Der Umzug erfolgte zum 1. Juli getätigt. Architekt ist Martin Lauber.

Erstellt wurde das Gebäude im KFW-40-Plus-Standard und soweit möglich CO2-neutral als klimaneutrales Gebäude. Das Bürogebäude ist dreigeschossig. Die Grundfläche beträgt zehn auf 15 Meter. Als Nutzfläche stehen 450 Quadratmeter zur Verfügung. Das Untergeschoss und die Bodenplatte wurden in Massivbauweise errichtet. Die zwei darüber liegenden Geschosse wurden als Holzrahmenkonstruktion ausgeführt. Das moderne Lagergebäude ist zweigeschossig mit einer Grundfläche von 20 auf 15 Meter, mit insgesamt 550 Quadratmetern, plus einer überdachten Lagerfläche von fünf auf 15 Meter. Beide Geschosse wurden im Ingenieurholzbau erstellt. Das Fundament der Lagerhalle wurde in Massivbauweise erstellt.

Alle Parkplätze sind mit E-Ladestationen ausgerüstet. Mitarbeiter und Kunden können Energie aus regenerativem Strom tanken, erzeugt auf dem eigenen Dach. Alle Fahrzeuge der Firma werden nach und nach auf E-Mobilität umgestellt, derzeit sind es schon sieben elektrische Firmenfahrzeuge.