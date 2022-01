von Charlotte Fröse

„Nachhaltige Energie bekommt ein neues Zuhause“, freute sich Manfred Schäuble beim Spatenstich für das neue Büro- und Lagergebäude der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme im Rickenbacher Ortsteil Hottingen. Nach rund 25 Jahren in der Murgtalstraße 28 baut die Firma einen neuen Sitz, wenige 100 Meter weiter, in der Murgtalstraße 10.

Die Firma Die Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme aus Rickenbach-Hottingen kümmert sich seit mehr als 30 Jahren als eingetragener Fachbetrieb um Qualität und Sicherheit, wenn es um umweltschonende und energiesparende Haustechnik und die Nutzung von regenerativen Energien wie Sonnenenergie für Wärme und Strom, Holzheizungen oder Kraft-Wärme-Kopplung geht. Qualität, Service, Sicherheit, Erfahrung, Innovation und Umweltschutz seien die Grundpfeiler, auf denen die Firma gründet. Sie beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiter.

Bereits im Sommer soll das Gebäude bezugsbereit sein. „Der Firmensitz in Hottingen ist sicher“, versprach Schäuble und auch die derzeit 30 Arbeitsplätze seien gesichert. Ändern werde sich für die Firma lediglich die Hausnummer. Für die Kunden bedeute dies, dass auch in Zukunft der Service vom regionalen Betrieb weiter ausgeführt werde. Auch der anstehende Generationenwechsel sei mit der zukunftsorientierten Investition gut vorbereitet, merkte Schäuble weiter an.

Das Büro- und Lagergebäude Erstellt im KFW-40-Standard und, soweit möglich, CO2-neutral. Dreigeschossig, Grundfläche zehn mal 15 Meter, 450 Quadratmeter Nutzfläche. Untergeschoss und Bodenplatte in Massivbauweise. Darüber zweigeschossige Holzrahmenkonstruktion. Gründung der Lagerhalle in Massivbauweise. Lagergebäude zweigeschossig, Grundfläche 20 mal 15 Meter, 550 Quadratmeter, plus überdachte Lagerfläche von fünf auf 15Meter, beide Geschosse im Ingenieurholzbau. Grundstücksgröße rund 3000 Quadratmeter. Baubeginn Januar, Fertigstellung für Sommer 2022 geplant. Investitionskosten rund 1,5 Millionen Euro.

Matthias Lauber, designierter Nachfolger in der Firma Schäuble Regenerative Energiesysteme, sieht das Bauvorhaben als Meilenstein und große Chance für die Zukunft der seit mehr als 30 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der regenerativen Energiesysteme tätigen Firma. Lauber begleitet den Bau und ist der Ansprechpartner für alle Fragen des Bauprojekts, zudem ist er mit der Planung der Gewerke im Neubau rund um das Kerngeschäft der Firma betraut. Neben der Nutzung als Bürotrakt soll das Firmengebäude auch einen Schulungsraum bekommen. Die gesamte Haustechnik im Keller wird „hinter Glas“ eingebaut werden und kann so von Kunden besichtigt werden.

CO 2 -Neutralität

Getreu dem Firmenmotto steht das Projekt unter dem Leitgedanken der CO 2 -Neutralität. Das klimaneutrale Gebäude wird im KFW-40-Standard erstellt. Manfred Schäuble berichtete, dass zudem das Ziel sei, den Bau mit Handwerkern vor Ort zu errichten. Die Energiegewinnung erfolge über Solar-Strom vom eigenen Dach und mittels Biomasse. Die Büroräume sollen eine kontinuierliche Wohnungsbelüftung erhalten.

E-Autos

Alle Parkplätze werde für die Betankung von E-Autos ausgerüstet sein. Der Fuhrpark der Firma Schäuble verfüge derzeit schon über drei E-Autos und soll mit vier neuen Firmenfahrzeugen weiter aufgerüstet werden.

Kurze Bauzeit

Architekt Martin Lauber erklärte, dass vor allem die schnelle Bauzeit viele Herausforderungen an die Planer stelle. Nach dem ersten Treffen im März vergangenen Jahres ging alles Schlag auf Schlag. Bereits im August erfolgten der Grundstückserwerb, die Gebäudeplanung und die Einreichung des Bauantrags. Die Baugenehmigung wurde im November erteilt. Anfang Januar wurde per Teilbaufreigabe mit den Erdarbeiten begonnen.

Bürgermeister freut sich

Für Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick ist es überaus wichtig, dass die renommierte Firma im Ort bleibt, wie er beim Spatenstich erklärte. „Besser kann es für mich als Bürgermeister und für Rickenbach nicht funktionieren“, sagte Zäpernick. Im vergangenen Sommer kam die Firma Schäuble mit der Idee für einen Neubau ins Rathaus. Das Bauprojekt, das auf dem Gelände, das als Mischgebiet ausgewiesen ist ,entstehen wird, fand im Gemeinderat einstimmig Zuspruch.