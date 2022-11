Die Einrichtung eines Bestattungswaldes „RuheForst“ kommt noch einmal vor den Gemeinderat. Das Gremium wird am Dienstag, 15. November, entscheiden, ob im Gewann „Maisenhardt“ zwischen Schweikhof und Egg ein Bestattungswald entstehen soll.

Vertrag mit Grundstückseigentümer liegt vor

Das Projekt lag dem Gemeinderat bereits diesen März vor. Ein Beschluss kam trotz einiger positiver Reaktionen aus der Ratsrunde jedoch nicht zustande, weil kein Vertrag vorlag. Der Gemeinderat forderte, einen Vertragsentwurf vorzulegen, der die Zusammenarbeit der Gemeinde Rickenbach mit dem Grundstückseigentümer Leopold Freiherr von Schönau-Wehr und der Firma „RuheForst“, eine GmbH, regelt.

Gemeinde übernimmt Trägerschaft

Dieser Vertrag liegt nun vor – und mit ihm der Beschlussvorschlag, wonach es zu einer Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Rickenbach und dem Waldeigentümer Leopold Freiherr von Schönau-Wehr kommen soll. Außerdem soll die Gemeinde Rickenbach die Trägerschaft des „RuheForst“ übernehmen. „Sollte der Gemeinderat dem Vertrag zustimmen, machen wir Nägel mit Köpfen“, erklärte Bürgermeister Dietmar Zäpernick auf Anfrage dieser Zeitung.

Bestattungswald Der geplante Bestattungswald zwischen Schweikhof und Egg soll in einem 26 Hektar großen Privatwald entstehen. Effektiv genutzt sollen nur etwa zehn Hektar werden. Auf einem Hektar (10 000 Quadratmeter) werden in der Regel circa 100 Ruhe-Biotope ausgewiesen, meist an Bäumen. An einem RuheBiotop gibt es bis zu 18 Bestattungsplätze. Es soll mit drei bis vier Hektar begonnen werden.

Der Träger, also die Gemeinde Rickenbach, soll gemäß Vertragsentwurf als Körperschaft des öffentlichen Rechts einen Friedhof im Sinne des Konzeptes „RuheForst“ einrichten. Dabei allenfalls entstehende Kosten werden vom Eigentümer des Grundstückes übernommen. Die Gemeinde Rickenbach soll berechtigt sein, diesen Friedhof als „RuheForst Rickenbach im Südschwarzwald“ zu bezeichnen und mit diesem Begriff zu werben.

Im Gegenzug soll sie verpflichtet werden, auf eigenen Waldflächen keine Waldbestattungen durchzuführen. Der Eigentümer Leopold Freiherr von Schönau-Wehr soll der Gemeinde die Nutzung der für den „RuheForst“ notwendigen Grundstücke wie Fläche für die Grabstätten, Zuwegung, Parkplätze, überlassen.

Was kostet ein Grab im Wald?

In dem Vertragsentwurf sind auch die Entgelte für den Graberwerb geregelt. Diese sind nach vier Wertstufen gestaffelt. Die Bewertung soll anhand der Lage der Ruhestätten und der direkten oder angrenzenden Naturelemente erfolgen. Der Erwerb des Nutzungsrechtes einer Einzelperson in einem Gemeinschafts-RuheBiotop soll zwischen 570 und 1700 Euro kosten, das Nutzungsrecht einer Einzelperson, Familie oder im Leben verbundener Personen an einem RuheBiotop zwischen 2900 und 7000 Euro. Ein finanzielles Risiko besteht für die Gemeinde Rickenbach nicht.

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 15. November, beginnt um 19.30 Uhr. Sie findet im Sitzungszimmer des Rickenbacher Rathauses statt.