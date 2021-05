von Peter Koch

26 Rinder sind am Samstag auf dem Weg zum ersten Weidegang nicht mehr zu bremsen gewesen. Sie durchbrachen die Umzäunungen und suchten das Weite. Bisher hat Eigentümer Michael Schneider zehn Tiere gefunden und eingefangen.

Bitte um Hinweise

Gegenüber dem SÜDKURIER teilte die Familie mit, dass die Tiere vom Hof in Schweikhof in Richtung Egg gelaufen seien. So kommt das Waldgebiet zwischen Schweikhof und Egg als Zufluchtsort infrage. Sie könnten auch in Richtung Willaringen oder in Richtung Murgtal gelaufen sein. Es handelt sich um vorwiegend braune Jungtiere der Rassen Limousin und Vorderwälder. Die Besitzerfamilie Schneider bittet darum, unter Telefon 07765/756 informiert zu werden, falls Gruppen oder einzelne Tiere gesichtet werden.