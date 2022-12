Im zweiten Jahr nach seiner Wiederwahl als Bürgermeister der Gemeinde Rickenbach hatte Dietmar Zäpernick weiterhin alle Hände voll zu tun. Denn die Großprojekte Breitbandausbau und Grundschulerweiterung wurden fortgeführt. Der Ausbau des schnellen Internets wird noch andauern, aber immerhin wurden im Bauabschnitt 1 in den Ortsteilen Egg, Jungholz und Willaringen rund 250 Anwesen mit 500 Haushalten mit Leerrohren angeschlossen. Insgesamt werden in der Gemeinde Rickenbach rund 1000 Anwesen mit neuen Glasfaseranschlüssen erschlossen.

Die anstehenden Montagearbeiten, also das Einblasen der Lichtwellenleiter und die Spleissarbeiten in Bauabschnitt 1 wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen. Kurz vor Einbruch des Winters wurde die zentrale Versorgungseinheit des Glasfasernetzes, der sogenannte POP, in der Hennematt in Rickenbach aufgestellt und mit Technik bestückt. Er ist Voraussetzung für die Versorgung der Haushalte mit dem Internet.

Großbaustelle 2: Der Altbau der Rickenbacher Grundschule wurde saniert.

Fast zur gleichen Zeit, im November 2022, und pünktlich zum Start nach den Herbstferien bezogen die ersten Klassen die Klassenzimmer des sanierten Altbaus der Grundschule. Der neue Anbau war zu dem Zeitpunkt schon eine Weile genutzt worden.

Die Schulleitung, das Sekretariat und das Lehrerzimmer befinden sich nun im ersten Stock des Altbaus. Das ehrgeizige Bauprojekt kostet zwischen acht und neun Millionen Euro.

„Wir bleiben im Preis“, sagte Bürgermeister Dietmar Zäpernick. Auch der Umbau des Schulhauses in Altenschwand zum Bürgersaal kam voran. Mitte November besichtigten Bürgermeister und Gemeinderat die Baustelle. Kurz danach wurden die Stahlträger eingesetzt.

Grünes Licht für Bestattungswald

Nägel mit Köpfen machte der Gemeinderat im November 2022 mit dem Beschluss, im Gewann ‚Maisenhardt‘ zwischen Schweikhof und Egg einen Bestattungswald zu errichten. Das Projekt lag dem Gemeinderat bereits im März 2022 vor. Ein Beschluss kam damals jedoch nicht zustande, weil kein Vertrag vorlag. Der Gemeinderat forderte einen Vertragsentwurf, der die Zusammenarbeit der Gemeinde Rickenbach mit dem Grundstückseigentümer Leopold Freiherr von Schönau-Wehr und der Firma „RuheForst“, eine GmbH, regelt. Im November lag dieser Vertrag vor – worauf der Gemeinderat der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Rickenbach und dem Waldeigentümer Leopold Freiherr von Schönau-Wehr zustimmte.

Das gesellschaftliche Leben erwacht wieder

Das öffentliche Leben nahm nach der Corona-Pandemie auch in der Gemeinde Rickenbach Fahrt auf. Es gab wieder Konzerte der Musikvereine, und mit dem Hördöpfelfäscht vom Musikverein Rickenbach sowie dem Familiendrachenfest von der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald auf dem Flugplatz in Hütten erlebten zwei große Veranstaltungen ihre Rückkehr.

Trotz des Ukraine-Krieges und der gestiegenen Kosten in vielen Bereichen äußerte sich Bürgermeister Dietmar Zäpernick mit Blick in die Zukunft zuversichtlich. „Wir müssen uns infolge des Krieges auf dauerhaft höhere Energiepreise einstellen“, erklärt er im aktuellen Mitteilungsblatt, „dennoch steht der Optimismus an oberster Stelle“, so Zäpernick.

Diese Menschen schrieben Schlagzeilen

Volker Matt, rechts, mit Bürgermeister Dietmar Zäpernick, verließ nach 23 Jahren den Gemeinderat.

Volker Matt: Die Gemeinderatssitzung im Juli 2022 war die letzte für Volker Matt. Er schied auf eigenen Wunsch aus dem Gemeinderat aus. Sein Nachfolger wurde Georg Metzger. Volker Matt gelangte am 30. November 1999 als 25-Jähriger zum ersten Mal in den Rickenbacher Gemeinderat. Sein Rücktritt zwei Jahre vor Ende der fünften Amtsperiode nach insgesamt 23 Jahren Gemeinderatstätigkeit geschehe auf eigenen Wunsch, erklärte er, „und aus privaten Gründen“.

Die Hausaufgaben sind gemacht, die Schule kann losgehen, Rektor Daniel Dierenbach freut sich auf seine neue Aufgabe. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Daniel Dierenbach: Nachdem Bernd Mugrauer die Leitung der Rickenbacher Grundschule zum Schuljahresende 2021 aufgegeben hatte, weil er einen beruflichen Wechsel in das Schulamt Lörrach vornahm, kam ein Jahr später Daniel Dierenbach, bis dahin Leiter der Grundschule Dachsberg/Ibach. Daniel Dierenbach trat seine neue Stelle als Rektor in Rickenbach nach den Sommerferien 2022 an. Zuvor hatte Konrektorin Marion Kaltenbach den Posten interimsmäßig übernommen.

Geehrt für langjährige Vereinsarbeit, von links: Martin Lauber, Gisela Klein und Hubert Ücker.

Ehrungen: Im Januar 2022 wurden anlässlich des Neujahrsempfangs der Gemeinde Rickenbach Gisela Klein, Hubert Ücker und Martin Lauber mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg geehrt. Das Trio wurde für seine langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten in ihren jeweiligen Vereinen gewürdigt. Gisela Klein und Hubert Ücker bringen sich seit Jahrzehnten in den Musikverein „Alpenblick“ Willaringen ein, Martin Lauber im Sportverein Rickenbach und im Schwarzwaldverein Ortsgruppe Vorderer Hotzenwald.