Der Gemeinderat hat den Beitritt zum Förderverein Hospiz für den Landkreis Waldshut zum Mitgliedsbeitrag von 250 Euro jährlich beschlossen. „Das ist eine wichtige Einrichtung, die wir unterstützen können“, bemerkte Bürgermeister Dietmar Zäpernick. Gemeinderat Lorenz Maurer sprach von „einer guten Sache“. Der Förderverein Hospiz wurde im Januar 2020 gegründet.

Geplant ist, im „Haus Glockenberg“ in Tiengen ein Hospiz zu errichten. Ein Hospiz ist ein Ort, an dem todkranke, sterbende Menschen Geborgenheit finden und in einer geschützten Atmosphäre Zuwendung sowie eine qualifizierte fachliche Pflege erfahren. Das Hospizkonzept wird durch die sogenannte Palliative Care, die ganzheitliche Betreuung Sterbender und ihrer Familien, in die Praxis umgesetzt. Ziel ist es, das Leben der Sterbenden bis zum Ende so angenehm wie möglich zu gestalten.

Bei der Palliativmedizin geht es im Gegensatz zu der kurativen Medizin nicht um die Heilung einer Krankheit und die Verlängerung der Lebenszeit, sondern um die Linderung der Symptome, vor allem der Schmerzen. Stationäre Hospize sind eine Ergänzung der ambulanten Dienste und ein Bestandteil in der Versorgung von schwerst Erkrankten in der ihnen noch verbleibenden Lebenszeit. Im Landkreis Waldshut gibt es noch kein stationäres Hospiz. Um diese Versorgungslücke zu schließen hat Landrat Martin Kistler im Juli 2016 die „Projektgruppe Hospiz“ ins Leben gerufen.

Nach drei Jahren hat die Projektgruppe ein erstes Etappenziel erreicht, denn das Evangelische Sozialwerk Müllheim ist bereit, für das neue Hospiz als Investor tätig zu werden. Den Betrieb des Hospizes wird dann die Diakonische Dienste Hochrhein GmbH übernehmen, die auch bereits das Pflegeheim „Haus am Vitibuck“ in Tiengen betreibt. Das zukünftige Hospiz soll direkt neben diesem Pflegeheim errichtet werden. Der Förderverein geht von einem jährlichen Defizit von 5 Prozent aus. Nun versucht er, die finanzielle Lücke durch Mitgliedsbeiträge und Spenden zu schließen. Dafür braucht es neben der Unterstützung aus der Bevölkerung, von Firmen, Vereinigungen und Institutionen auch die finanzielle Hilfe der Kommunen.