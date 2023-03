Der Rickenbacher Gemeinderat setzt verstärkt auf die Nutzung der Sonnenkraft. Im Haushalt 2023 hat er für den Bau von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) auf gemeindeeigenen Gebäuden 100.000 Euro eingestellt. Weitere Maßnahmen sollen folgen – in Rickenbach gibt es 25 Gemeindegebäude, Hochbehälter und Pumpwerke inklusive. „Heute ist der Anfang“, bemerkte Bürgermeister Dietmar Zäpernick in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstag. Der Start soll in der Kläranlage in Wickartsmühle erfolgen.

Dort kommt das Dach des Betriebsgebäudes für den Aufbau von Solaranlagen in Frage. Bis zur nächsten Sitzung soll geklärt werden, ob es sich lohnt, auch das Dach des Nebengebäudes auf dem Gelände zu nutzen. Gemeinderat Matthias Vogt (Freie Wähler) sagte dazu: „Die Kläranlage ist der größte Stromfresser und hätte Priorität.“ Ebenso Walter Waßmer (Freie Wähler): „Wir sollten sofort dran gehen.“ In der Sitzung hieß es, dass die Kläranlage rund 250.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr verbrauchen würde. Der mit PV-Anlagen erzeugte Strom solle nicht gespeichert, sondern umgehend verbraucht werden, erklärte Zäpernick. Die Gemeinde könnte dadurch einen erheblichen Teil ihrer Stromkosten reduzieren. Die Bereitstellung von Geld für den Aufbau von Solaranlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden hatte Andreas Vogt (CDU) angeregt. In der Haushaltsberatung im Januar waren zuerst 50.000 Euro eingestellt, später wurde auf 100.000 Euro erhöht. Laut Bürgermeister Zäpernick soll die Solaranlage in der Kläranlage rund 50.000 Euro kosten. Welche Gebäude im ersten Investitionsschub außerdem in Frage kommen, blieb offen. Möglich wären unter anderem das Feuerwehrhaus sowie die neue Grundschule. Mehrere Gebäude verfügen bereits über Solaranlagen – wie das Rathaus, die Turnhalle und der Kindergarten. Auch in den Ortsteilen besteht Bedarf. So könnten in Bergalingen das Feuerwehrhaus und der Bürgersaal genutzt werden, in Willaringen die ehemalige Grundschule, in Hottingen die Vereinshalle und der Kindergarten, in Altenschwand das Schul- und Rathaus sowie das Weidewärterhaus auf dem Abhau. Es wird sich auf drei bis vier Gebäude herauskristallisieren“, sagte der Bürgermeister. Liselotte Schleicher regte an, auch Strommasten für die Nutzung von Sonnenenergie zu nutzen. Der Haken: Die Masten sind nicht Eigentum der Kommunen, sondern der Netzbetreiber.

Der Gemeinderat verabschiedete den Haushaltsplan mit einem Investitionsvolumen von rund 8,5 Millionen Euro. Zur Finanzierung aller Projekte wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2,7 Millionen Euro notwendig. Der Schuldenstand wird Ende 2023 auf 3,4 Millionen Euro, die Pro-Kopf-Verschuldung von 236 auf 871 Euro steigen.