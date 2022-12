Im Bereich Rickenbach suchten am Sonntag, 11. Dezember 2022, über Stunden hinweg Rettungsdienste nach einem vermeintlich Vermissten. Der 64-jährige Mann war zuvor bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. In der Folge wurden laut Information der Polizei auch Feuerwehren, Suchhubschrauber und Rettungshundestaffel alarmiert. Am Ende des Tages tauchte der Mann selber wieder auf, so ein Polizeisprecher. Sein zwischenzeitlicher Aufenthaltsort war den besorgten Angehörigen offenbar unbekannt gewesen.