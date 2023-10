Rickenbach (pm/jet) Es ist schon zur Tradition geworden, dass die Partnerstadt in Lothringen die Rickenbacher zu ihrem Weihnachtsmarkt einlädt. Am zweiten Adventssamstag findet dabei um 17 Uhr der traditionelle Nikolausumzug statt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Mit dabei sind diesmal zwei Dutzend Hotze-Hüüler aus Rickenbach, die auf dem Markt für musikalische Aufmerksamkeit sorgen werden.

Die Partnerstadt wirbt mit ihrem außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt. So kann man dort unter Umständen auch Sambagruppen oder Lothringer Folklore-Tänzerinnen begegnen. In der bunten Mischung erklingt sicher auch hier und da ein Weihnachtslied. Es herrscht somit eine besondere Atmosphäre auf dem in der gesamten Region bekannten Markt.

Aus dem Hotzenwald startet am Samstag, 9. Dezember, um 9 Uhr ein Bus nach Plombières, in dem auch interessierte Mitreisende die Partnerstadt besuchen können. Der Nikolausumzug startet um 17 Uhr und etwa um 18.30 Uhr beginnt die Rückfahrt nach Rickenbach. Für mitreisende Besucher wird im Bus ein Fahrtkostenanteil von 15 Euro erhoben. Anmeldungen im Rathaus Rickenbach möglichst unter der E-Mail-Adresse tourist.info@rickenbach.de oder bei Andrea Schick unter Telefon 07765 920017.

Sollte Interesse bestehen, die Partnerstadt für zwei Tage zu besuchen, dann bitte beim Koordinator des Verschwisterungskomitees, Josef Klein, melden unter Telefon 07765 8108 (auch AB) oder E-Mail jo-kl@gmx.de