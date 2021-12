von Gabriele Rasenberger

Seinen 85. Geburtstag feiert Manfred Fahrentrapp aus Hottingen an Silvester. Geboren wurde er in Trier und wuchs in Köln auf. Dort bekam er kurz nach dem Krieg Schutt und Trümmer mit. Mit ungefähr sechs Jahren wurde ihm bewusst, dass die vielen Menschen nicht wegen seines Geburtstages feiern, sondern, weil Silvester ist.

Der Werdegang

Nach dem Abitur studierte er Kunstgeschichte in Berlin und Aachen, dort auch Architektur. Im Anschluss arbeitete Fahrentrapp lange als Stadtplaner in verschiedenen Städten, in Köln, Berlin, Aachen und war schließlich in Lünen (NRW) Baudezernent.

Suche nach einem Hobby

Als er dann aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden musste, wollte er eine Nebenbeschäftigung, ein Hobby mit einem eher ernsten Charakter. So überlegte er: „Mache ich Malerei oder Plastik?“ Er entschied sich für die plastische Kunst, fing mit Ton an und schuf auch Kunst aus Holz. Es war und ist ihm wichtig, dieses Tun weiterzugeben. So gab er mit seiner jetzigen Frau Kurse im pädagogischen Institut Blaubeuren.

Die Kunstwerke

Immer wieder ist er auch in Freiburg, dort war er Dozent an der Edith Maryon Kunstschule. Und auch hier in der Region, in der er seit 22 Jahren lebt, gab er Kurse. Seine Werke stellte er einmal in Lünen aus, doch eigentlich macht er diese vor allem für sich selbst. Gerade bei den Tonarbeiten kann es sein, dass er sie wieder neu verarbeitet. Seinen Geburtstag wird Fahrentrapp nicht feiern, wohl aber Silvester.