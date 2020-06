von Werner Probst

Paul Walter kann heute seinen 80. Geburtstag feiern. Der Jubilar, über Jahrzehnte in der Gemeinde Rickenbach eine bekannte Lehrkraft, freut sich, den Lebensabend hier verbringen zu können. „Der Hotzenwald ist zu meiner Heimat geworden“, sagte der Jubilar.

Kein leichter Anfang

Im Rickenbacher Ortsteil Willaringen hatte Paul Walter 1967 seine erste Anstellung als Lehrer. Dass er einmal an dieser Schule bis zu seiner Pensionierung arbeiten wird, das hatte er anfänglich keineswegs gedacht. „Der Anfang war nicht einfach“, sagte Paul Walter, doch alsbald hatte sich der Yach bei Elzach Geborene eingelebt, wusste die Hotzenwälder zu schätzen und fand auch an der herrlichen Landschaft seinen Gefallen.

Paul Walter besuchte die Volksschule und musste schon als Kind viel auf der elterlichen Landwirtschaft mithelfen. Mit 15 Jahren besuchte er die Heimschule Lender in Sasbach, wo er auch das Abitur machte. An der Pädagogischen Hochschule in Freiburg schloss er 1967 das Studium ab und bekam dann in Willaringen seine erste Anstellung als Lehrer. Im gleichen Jahr heiratete er auch seine Frau Brigitte. In Willaringen konnte eine Wohnung bezogen werden. Zwei Kinder kamen auf die Welt.

Treffen mit ehemaligen Abiturienten

Seit 1978 ist Paul Walter in der Trachtengruppe Alt-Hotzenwald als Harmonikaspieler aktiv, was ihm auch in seinem hohen Alter noch viel Spaß macht. Gerne erinnert sich der Jubilar auch an die zahlreichen Urlaubsaufenthalte, sei es in Österreich oder in Südtirol, aber auch an die Campingferien am Meer in Frankreich. Eine ganz besondere Freude hat Paul Walter immer noch daran, wenn er sich in jedem Jahr einmal mit seinen Kollegen, die mit ihm das Abitur machten, treffen kann. Da ist ihm kein Weg zu weit.

Blumen machen ihm Freude

Öfters ist Paul Walter mit seiner Frau auf einem Spaziergang anzutreffen. Gerne sitzt er aber auch noch am Steuer seines Personenwagens und freut sich aber auch an der Blumenpracht in der Wohnung und um das Haus. Wenn auch die geplante große Geburtstagsfeier wegen der Coronavorschriften abgesagt wurde, wird doch die Gratulantenschar recht groß sein. Sie werden sich den guten Wünschen seiner Frau, den beiden Kindern und den beiden Enkelkindern anschließen.