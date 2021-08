von Christiane Sahli

Der Obst- und Gartenbauverein Rickenbach setzt in den kommenden drei Jahren weiterhin auf seinen bewährten Vorstand, die Führungsriege um den Vorsitzenden Kurt Reiss ist in der Hauptversammlung im Amt bestätigt worden. Coronabedingt waren die Aktivitäten auch des Obst- und Gartenbauvereins im vergangenen Jahr stark eingeschränkt, das zeigte der Rückblick. Im Anschluss an die Formalien referierte Michaela Berthold-Sieber vom Obst- und Gartenbauverein Hochrhein über Bienenwiesen.

Kurt Reiss wird auch weiterhin an der Spitze des Obst- und Gartenbauvereins Rickenbach stehen. Die Versammelten sprachen nicht nur ihm, sondern auch seinem Stellvertreter Hubertus Titz, Schriftführerin Martha Reiss, Kassierer Bernhard Portele sowie den Beisitzern Helga Merkle, Eva-Maria-Jehle und Norbert Kaiser für die kommenden drei Jahre ihr Vertrauen aus.

Schriftführerin Martha Reiss ließ die vergangenen beiden Jahre Revue passieren, da 2020 coronabedingt auf eine Hauptversammlung verzichtet wurde. 2019 wurde wieder der traditionelle Osterbrunnen gestaltet, die Elemente gebunden hatten Helga Merkle und Erika Vogt. Darüber hinaus fanden ein Sträucherschneiden im Garten eines Mitglieds und eine Kräuterwanderung mit dem Ortsverein Görwihl statt, zu der Michaela Berthold-Sieber viel Wissenswertes über Kräuter beitrug.

Die alljährliche Spargelfahrt stand ebenfalls auf dem Programm und ein Ausflug führte ins Rosendorf Nöggenschwiel, wo man von der Rosenkönigin empfangen wurde. Im Rahmen ihres Stammtischs hatten 16 Fachwarte des Verbandes den Ortsverein besucht und dabei auch das Gemüsefeld von Martha Reiss besichtigt.

2020 und 2021

2020 brachte Corona alle Planungen durcheinander. Lediglich der Osterbrunnen wurde von der Familie Reiss gefertigt und aufgebaut, alle anderen Termine abgesagt. In diesem Jahr hofft man, wenigstens einen Jahresabschlusshock im Dezember abhalten zu können, sagte der Vorsitzende.

Der Verein Der Obst- und Gartenbauverein Rickenbach wurde 1983 gegründet. Ihm gehören aktuell 19 Mitglieder an.

Gemeinderat Peter Kermisch dankte dem Verein im Namen der Gemeinde für seine hervorragende Arbeit. Denn: „Es geht um die Natur“, ein Gebiet, auf dem dem kleinen Verein eine wichtige Aufgabe zukomme. „Was ist neben Corona wichtiger als Naturschutz und Klimawandel?“, fragte Kermisch weiter. Hier leiste der Verein einen kleinen, aber wichtigen Beitrag. Eingehend informierte Michaela Berthold-Sieber anschließend über Bienenwiesen.