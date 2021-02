„Die Arbeit geht los“: So kommentierte Bürgermeister Dietmar Zäpernick die Zustimmung des Gemeinderates am Dienstag zum Umbau des Willaringer Schulhauses.

Auf der Grundlage eines Konzeptes des Musikvereins Alpenblick Willaringen beauftragte der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung die Verwaltung, die Planungen umzusetzen und die Gewerke auszuschreiben. Demnach soll der Musikverein Willaringen das Erdgeschoss für den eigenen Nutzen als Probelokal umbauen. Dafür hat er ein Konzept entwickelt und gemeinsam mit Architekt Martin Lauber erarbeitet.

Die Kostenschätzung liegt bei insgesamt 95.000 Euro. Der Verein will Eigenleistungen in Höhe von 40.800 Euro erbringen, wodurch die Aufwendungen für die Gemeinde Rickenbach – ihr gehört das Gebäude – auf 54.200 Euro zu stehen kommen. Das Obergeschoss soll für eine Außengruppe des Willaringer Kindergartens „Villa Wirbelwind„ genutzt werden.

Dem Imkerverein Hotzenwald könnte im Erdgeschoss ein Raum zur Verfügung gestellt werden. Für weitere Vereine, wie dies ursprünglich angedacht war, gibt es keinen Platz – auch für die Hotze-Hüüler Rickenbach nicht.

Stimmen aus dem Ratsrund

„Mir tut es um die Hotze-Hüüler leid“, sagte Gemeinderat Manfred Eckert (CDU), „aber vielleicht besteht die Möglichkeit des Einigwerdens in Bergalingen“. Konkret meinte er das Obergeschoss im Bürgersaal von Bergalingen. Hotze-Hüüler-Vorsitzender Dietmar Bayer erklärte am Dienstag: „Wir sind offen. Aber wir brauchen eine Räumlichkeit.“ Das Inventar des Vereins sei derzeit teilweise in der Hottinger Vereinshalle untergebracht, so Bayer.

Gemeinderätin Margrit Eckert-Schneider (Grüne) sprach sich dagegen aus, dass der Musikverein Willaringen „das ganze Erdgeschoss einnimmt“ – und stimmte denn auch als Einzige dagegen. Gemeinderat Peter Kermisch (WIR) gab mit Blick auf die Heizung zu bedenken, dass es bei dem Umbau nicht bei den geplanten Kosten bleiben wird. Außerdem betonte er: „Das Ganze bleibt im Eigentum der Gemeinde.“

Bürgermeister Dietmar Zäpernick stellte klar: „Die Gemeinde soll immer Zugang zu den Räumlichkeiten haben.“ Martina Lütte (WIR) erklärte, dass es im unteren Stockwerk keine Betriebserlaubnis für den Kindergarten gibt, sondern nur im Obergeschoss. Laut Bürgermeister Zäpernick soll für den Fall, „dass es noch mehr Kindegarten-Anmeldungen gibt“, ein Freiraum im Schulhaus bleiben.

Zurzeit gebe es sieben Warteplätze, berichtete er. Im September 2020 hat die Verwaltungsgemeinschaft Bad Säckingen die Baufreigabe für die Nutzungsänderung der ehemaligen Grundschule zum Kindergarten sowie die Vereinsnutzung inklusive Anbau einer Fluchttreppe erteilt. Die Fluchttreppe steht bereits.