von Christiane Sahli

Schwierige Suche nach Vorsitzendem

Als nicht ganz einfach gestaltete sich im Vorfeld die Suche nach einem neuen Vorsitzenden, nachdem Tobias Fuck bereits vor längerer Zeit angekündigt hatte, den Vorsitz abzugeben. Letztlich erklärte sich aber Fabian Allgeier bereit, für das Amt zu kandidieren. Die Wahl erfolgte einstimmig. Im Amt bestätigten die Versammelten Schriftführer Marc Wagner sowie die Beisitzer Patrick Lauber und Andreas Keller.

Rückblickend auf die vergangenen knapp zwei Jahre seit der letzten Hauptversammlung kamen in Hinblick auf die Saison 2019/20 unter anderem die Teilnahme an mehreren Umzügen, Fasnachtspartys, dem Stellfest in Rickenbach und dem Narrenbaumstellen in Herrischried zur Sprache. Dann aber stoppte ein, wie es Schriftführer Wagner formulierte, „heimtückisches Virus“ alles Weitere. In der Saison 2020/21 lief dann gar nichts mehr. Auch das für Juli 2021 geplante Spannerfest musste wieder abgesagt werden, allerdings nicht wegen Corona, sondern wetterbedingt. Immerhin konnte ein Klappstuhlkonzert gegeben werden.

Probenstart trotz Ungewissheit

Dirigent Benjamin Vogt zeigte sich mit der Saison 2019/20 in musikalischer Hinsicht zufrieden, die Auftritte seien gut gewesen und es habe gute Stimmung geherrscht. Vogt mahnte allerdings an, die Proben künftig ernster zu nehmen. Im Hinblick auf die Saison 2021/22 zeigt sich der Dirigent in Hinblick auf Auftritte nicht wirklich optimistisch. Er gehe davon aus, dass größere Verstaltungen nicht möglich seien werden, sagte er, allenfalls Umzüge, aber auch die seien fraglich. Dennoch stellte er in den Raum, demnächst wieder mit Proben zu beginnen, um wieder gemeinsam Musik machen zu können. „Ich habe Bock“, stimmte einer der Musiker zu und ein anderer erklärte die Wiederaufnahme von Proben für sinnvoll, da sich sonst, wie er sagte, alles verlaufe.

Die Proben sollen, wenn es das Wetter zulässt, im Freien stattfinden, ansonsten in einer der Gemeindehallen, da der Proberaum unter den coronbedingten Einschränkungen zu klein ist. Auch über eine offene Probe wird nachgedacht, um neue Mitglieder zu werben. Denn Mitgliederwerbung tut not, hatte der scheidende Vorsitzende Fuck zuvor deutlich gemacht.

Für 20-jähriges aktives Musizieren bei den Schinzeguggis wurde Matthias Bayer ausgezeichnet.

Die Schinzeguggis Bergalingen wurden 1993 gegründet, dem Verein gehören derzeit 27 aktive Musiker an.