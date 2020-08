von Peter Koch

Das Staatsforstamt macht Nägel mit Köpfen und schließt den Wanderparkplatz in Egg. Nachdem es seit langer Zeit Probleme mit nächtlichen Ruhestörungen gab, die von diesem Parkplatz ausgingen und Revierleiter Johannes Behringer in dieser Sache sogar schon zur Gemeinderatssitzung eingeladen wurde, war klar, dass die Situation vor Ort für die Anwohner nicht länger zumutbar ist. Sowohl der Parkplatz als auch der angrenzende Spiel- und Grillplatz liegen auf dem Gelände des Staatsforstes.

Damit Wanderer jedoch weiterhin den Maisenhardtwald und die angrenzenden Wandergebiete nutzen können, wurde auch in Rücksprache mit der Gemeinde Rickenbach, ein neuer Standort für einen Wanderparkplatz gesucht. Dieser liegt nun am Kühmoos, ungefähr einen Kilometer außerhalb der Ortschaft Egg in Richtung Willaringen, an der Zufahrt zur Schluchseewerk AG. Nachdem der neue Parkplatz planiert, mit Split befestigt und provisorisch beschildert wurde, schloss Behringer den alten Wanderparkplatz in Egg zum 5. August.

Hinweistafeln fehlen noch

Am neuen Standort sollen nun noch Wanderbeschilderungen und Hinweistafeln aufgestellt werden, so Behringer. Diese müssten allerdings noch in Zusammenarbeit mit Gemeinde und Schwarzwaldverein erarbeitet werden.

Was nun aus dem alten Parkplatzgelände, und dem Spielplatz wird, das steht noch nicht fest. Behringer verweist auf die bürgerschaftliche Initiative, die den Spielplatz erhalten möchte. Da werde man nun abwarten und schauen, was sich da entwickele.

Klar ist, das Staatsforstamt wird sich an einem Spielplatz nicht beteiligen, stellt die Fläche allerdings weiterhin zur Verfügung, wenn sich Träger und Geldgeber finden sollten. Der Maisenhardt-Erlebnispfad soll allerdings erhalten bleiben, muss dafür jedoch umgestaltet werden, fügt der Revierleiter an, dies werde jedoch noch eins bis zwei Jahre in Anspruch nehmen.