Walter und Karin Waßmer haben einen Schlussstrich unter ein besonderes Kapitel gezogen: Nach 22 Jahren haben sie ihren Christbaumverkauf an die Holzhauerei Andreas Goldmann übergeben. Damit bleibt der Christbaumverkauf in Rickenbach, worüber Walter Waßmer froh ist. Denn Regionalität war und ist für ihn ein überzeugendes Argument in vielerlei Hinsicht.

Er achtet auf kurze Wege von der Plantage zum Verkauf

„Kurze Wege, ökologisch gut“, bringt er es auf den Punkt. Und: „Wer einen qualitativ hochwertigen Christbaum will, will auch wissen, wo er herkommt.“ Die Antwort fällt kurz und bündig aus: von hier. Darauf hat Walter Waßmer schon vor 22 Jahren geachtet, als er den Christbaumverkauf mit seiner Frau Karin aufgezogen hat.

Welcher Baum soll in die gute Stube? Der Trend geht Richtung Kork- und Nobilistanne Welche Tanne? Walter Waßmer bezeichnet die Nordmanntanne ist beliebtester Baum – wegen der weichen Nadeln und des gleichmäßigen Wuchses. Aber der Trend, so Waßmer, geht in Richtung Korktanne oder Nobilistanne. Diese würden länger halten, außerdem würde die Nobilistanne besonders intensiv duften. Ansonsten bot er gerne Blaufichten und Coloradotannen an, sie würden kaum nadeln. Und für die Terrasse? Klarer Fall: Rotfichten. Denn: Sie mögen die Wärme im Haus nicht.

Der Weg zum Christbaumverkäufer verlief für Walter Waßmer nicht geradlinig. Als der gelernte Bäcker einen Berufswechsel zum Landschaftsgartenbau vornahm, lernte er das Geschäft mit den Weihnachtsbäumen durch seinen damaligen Arbeitgeber, Gartenbau Ihringer, kennen. Ihringer verkaufte Christbäume auf dem Münsterplatz in Bad Säckingen.

Statt aus Egg kommen die Bäume nun aus Buch

Waßmer sagte sich: „Was auf dem Münsterplatz funktioniert, müsste bei mir zuhause vor der Garage auch funktionieren.“ Das Ergebnis: Walter und Karin Waßmer zogen einen Christbaumverkauf mitten in Rickenbach auf. Eine eigene Plantage hatte er nie, stattdessen einen guten Draht zu Julius Thoma aus Egg, der eine solche betrieb. Als der Grundstückeigentümer in Egg wechselte, wechselte Walter Waßmer auch seinen Christbaum-“Versorger“. Fortan bezog er die Bäume von Stephan Marder aus Buch.

Mit seiner Kundschaft, die auch aus der Schweiz angereist kam, hatten Walter und Karin Waßmer 22 Jahre lang ein gutes Auskommen. „Wir hatten nie groß Ärger“, berichten sie. Nur einmal in dieser langen Zeit habe es sich in einem milden Winter ergeben, dass nach dem Aufstellen des Baumes im Heim eines Kunden Läuse aus den Blattachsen gekommen seien. Bei einem chemisch behandelten Baum wäre dies vielleicht nicht passiert, so Walter Waßmer, „dafür verdunstet das gespritzte Mittel im Wohnzimmer und man atmet es ein“.

Für den Christbaumverkauf sparte er seinen Jahresurlaub auf

Walter Waßmer (56) hat seinen ganzen Jahresurlaub für den Christbaumverkauf aufgespart. Dieser dauerte vier Wochen und war „arbeitsintensiv“. Er verkaufte überwiegend Nordmann- und Edeltanne, letztere auch Nobilistanne genannt. Außerdem Rot- und Blaufichte, Korktanne sowie Mistelzweige.

„Die Misteln sind immer gut angekommen“, blickt Walter Waßmer zurück. Geholt er sie eigenhändig von hohen Weißtannen. Dafür kletterte er schon mal bis zu 25 Meter hinauf. „Heute würde ich es nicht mehr machen“, sagt er. Muss er auch nicht. Nach 22 Jahren darf schon mal Schluss sein.